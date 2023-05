Martedì , per la seconda giornata di torneo ,scenderanno in campo ben 15 match, di cui tre di doppio. In campo anche la testa di serie numero uno Francesco Passaro, opposto all’austriaco Neuchrist, e il favorito numero tre, il ceco Vit Kopriva che all’ora di pranzo sfiderà il finalista dell’anno scorso, l’argentino Andrea Collarini nel match più interessante della giornata.