La carica dei 200 per la festa di fine stagione della sezione Aia di Vicenza

Passione, condivisione, senso della famiglia.

E una tradizione che si rinnova di padre in figlio come nel caso di Piergiorgio e Mattia Rodighiero, entrambi vincitori, a distanza di anni, del premio intitolato a Giacomo Nereo Bertoli, uno dei fondatori della Sezione AIA di Vicenza ed il primo a dirigere incontri in Serie A.

Nella tradizionale cena di fine stagione la consegna dei riconoscimenti agli associati più meritevoli e, soprattutto, l’occasione per far festa e di condividere assieme successi e soddisfazioni.

Circa duecento persone che si sono ritrovate al ristorante Le Delizie di Camisano attorno al presidente Ivano Meneguzzo, con tanti ospiti in sala.

PREMI 2023

Premio Giacomo Nereo Bertoli: Mattia Rodighiero

Premio Figc: Tommaso Basso

Premio Luigino Marchetti: Giacomo Gottardo

Premio Enzo Dal Lago: Gerardo Graziano

Premio Ivano Frazza: Filippo Spolverato

Premio Paolo Zampieron: Luca Rosa

Premio Dino Olivan: Annarita Pesce

Premio Matteo Peripoli: Ivan Radin

Premio del Presidente: Enrico Fagnani e Daniel Amabile

Premio 25 anni con noi: Enrico Bazzan, Enrico Fuin, Giuseppe Pezzella, Marcello Rancan