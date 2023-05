Warner: un gladiatore per la difesa Stellata!

La Migross Supermercati Asiago Hockey aggiunge una nuova ed importante pedina al proprio scacchiere con l’arrivo del difensore Hunter Warner.

Tra la società e il giocatore c’è un contratto di try-out fino alla fine di ottobre, con la possibilità poi di prolungare il rapporto sino al termine della stagione.

Fisico statuario di 195 cm per 101 kg, ha 27 anni ed è originario di Cambridge nello stato del Minnesota. All’età di 17 anni entra nella USHL con i Waterloo Black Hawks, per poi trasferirsi ai Fargo Force nell’anno successivo. Nel 2014 firma un contratto triennale entry-level con i Minnesota Wild con cui partecipa anche ad alcuni training camp. Nel frattempo il nuovo difensore Stellato cambia lega e si sposta in WHL per giocare con i Prince Albert Raiders, con cui disputa due stagioni per un totale di 96 partite, in cui realizza 25 punti (3 goal e 21 assist) e riceve 103 minuti di penalità.

Dalla fine della stagione 2015/16 entra effettivamente nel mondo dei Wild andando a giocare per la squadra di Iowa in American Hockey League, farm team di Minnesota.

In AHL gioca per più di quattro stagioni ininterrottamente e senza mai cambiare squadra, disputando un totale di 193 partite, condite da 4 goal, 15 assist e 211 minuti di penalità.

L’arrivo del covid-19 spinge Warner a prendersi una pausa dall’hockey giocato, ma il roccioso difensore non rimane con le mani in mano e decide di lanciarsi nel mondo del pugilato professionistico e, più precisamente, nella categoria dei pesi massimi. Non si tratta di un salto nel buio, considerato che il padre era un famoso wrestler, noto come JC Storm, che ha poi praticato la box a livello professionistico. La famiglia Warner è composta da quattro figli: Hunter è il secondogenito, i due fratelli più giovani sono giocatori di football americano, mentre il più vecchio è un pugile professionista, il che ha aiutato Hunter nella sua scelta.

Il richiamo del ghiaccio rimane molto forte e già nella stagione 2021/22 si riavvicina, servendo come vice allenatore nella squadra di Richfield/Southwest Christian, che milita nel campionato delle high school in Minnesota.

Nella passata stagione il ritorno definitivo sui campi ghiacciati, per la prima volta nel Vecchio Continente, dove gioca con i Boxers de Bordeaux nella Ligue Magnus francese. La sua stagione si conclude con 18 presenze, in cui segna un goal e serve due assist.

“Penso che sia il giocatore che cercavamo – esordisce il DS Tessari – è dotato di stazza fisica, è concreto e senza fronzoli. È un giocatore che non si discute: ha giocato tanto in AHL e questo testimonia che a livello tattico, tecnico e fisico è all’altezza. L’unica cosa di cui vogliamo essere certi è che abbia il ritmo per giocare in ICE, avendo giocato solo 18 partite nella passata stagione. Per questo abbiamo firmato un contratto di try-out per i primi tre mesi. Sono convinto, comunque, che il periodo di prova andrà bene. Ha accettato la sfida e si è detto molto motivato: anche questo è un aspetto da tenere in considerazione”.

La società dà il proprio benvenuto ad Asiago al suo nuovo numero 47 e gli augura una stagione ricca di successi.

Welcome Hunter!