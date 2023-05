Montecchio Precalcino perde il derby con Montebello e saluta la serie A1 di hockey

HOCKEY PISTA – La rimonta del CGC Viareggio con bomber Moyano, blocca in parte un Sandrigo che era indirizzato alla seconda vittoria dei playout. Un pareggio, 2-2, che lascia ancora tutto aperto per la seconda piazza della retrocessione, perchè la prima è ormai assegnata al Montecchio Precalcino, che con la sconfitta casalinga dalla Tierre Chimica Montebello, saluta matematicamente la Serie A1.

I biancoverdi di Zarantonello, subiscono un break di 3-0 nei primi 11 minuti del primo tempo che compromettono tutto il match, dopo l’iniziale vantaggio firmato da Posito. La Tierre Chimica non sbaglia nulla nel secondo tempo e si porta a casa la seconda vittoria (4-2 e doppietta di Borregan) su tre gare, imbattuta come la Telea Medical, due punti in più del Viareggio e con il favore della pista nella prossima gara che sarà decisiva per la retrocessione. Infatti i biancorossi vicentina giocheranno il prossimo sabato in casa contro il CGC Viareggio: in caso si vittoria avvicinerebbero la permanenza in A1 per un solo punto che potranno conquistare nelle ultime due gare.

Breganze e Modena prendono il largo nel Girone A. Le due vittorie esterne, rispettivamente a Bassano ed a Trissino, portano in dote altri tre punti e nelle ultime due giornate saranno decisive le partite tra Trissino-Breganze e Modena-Scandiano. I breganzesi hanno vinto, seppur con qualche difficoltà, sulla pista dalla Dyadema, grazie a tre reti dell’argentino Torres e la doppietta di Dal Santo. Ritrovando il bomber Fernandez, il Symbol firma un prezioso 9-5 al PalaDante di Trissino con le triple firme di Beato e del cileno. Sempre due i punti di distanza tra di loro, mentre diventano cinque le lunghezze sul terzo Novara. Sorpasso del team dell’Azzurra sul Trissino, vincendo per 8-3 sulla pista dell’ultimo Seregno (3 gol di Brusa e 2 di Mattia Gori), Emozionante pareggio in extremis della Bdl Minimotor Correggio in casa dello Scandiano, un incontro terminato sul 5-5. Un punto importantissimo per i biancorossoblu, dove c’è la firma ancora una volta di capitan Tudela (tripletta).Buona prova del Montecchio Precalcino nella gara casalinga contro il Thiene, ma non riesce a guadagnare dei punti che vanno interamenti ai vicini di casa ora al quinto posto in classifica (3-2 il risultato). Ora per la zona retrocessione ci sono tre squadre in tre punti e tutto sarà deciso negli ultimi 100 minuti e soprattutto nello scontro diretto tra Correggio e Montecchio Precalcino, domenica prossima, mentre il Seregno sarà ospite del Thiene.

Nel Girone B, nuova vittoria per l’Indeco AFP Giovinazzo, sempre più vicino alla promozione in Serie A1. I biancoverdi vincono 3-1 al PalaTumiliei di Salerno, grazie a tre reti del bomber argentino Mura. La Blue Factor Castiglione, grazie ad un cospicuo primo tempo nel derbyssimo a Follonica (2-4), rimane attaccato ai pugliesi a cinque punti di distanza. Hobbystore Grosseto, invece, ha pareggiato 1-1 contro la Camaiore: è l’unico sobbalzo nella parte bassa della classifica, ma senza la vittoria, fa sì che Decom Roller Matera e Campolongo Hospital Salerno siano entrambe salve per un punto, mantenendo così la categoria, dopo una stagione a tratti piuttosto complicata. Proprio la Decom potrà consolidare la sua posizione nella sua partita casalinga contro la Farmaè Pumas Viareggio, martedì alle 19.30. Pareggio intensissimo tra SGS Servizi Forte e Gamma Innovation Sarzana: la partita termina 4-4 con la rete del pareggio di Ballestero a un minuto dalla fine, ma i liguri hanno sbagliato una punizione di prima a 23 secondi dalla sirena finale.

Nel Campionato Femminile di Serie A, sono decise le quattro semifinaliste che si contenderanno lo scudetto a Matera il 10-11 Giugno 2023: Versilia Forte dei Marmi, Decom Roller Matera, Scandianese e Valdagno. Non sarà della partita la Symbol Modena a causa della sconfitta di 3-0 maturata domenica contro la Versilia Hockey Forte. Le rossoblu di Festa conquistano la seconda vittoria stagionale con le due reti dell’argentina Alvarez ed una di Palagi. Per quanto riguarda gli accoppiamenti serviranno gli ultimi incontri dei prossimi giorni per definire le coppie che si contenderanno le semifinali.

Tutte le partite saranno in diretta in alta definizione sul canale youtube di FISR Hockey pista, www.youtube.com/FISRHockeypista e tutti i tabellini ufficiali in diretta su hockeypista.fisr.it. Entro mezzogiorno del giorno seguente, saranno inserite sul Canale Youtube anche tutti gli highlights delle gare e le interviste a caldo dalla pista.