140 le squadre al via della Coppa Città di Vicenza Trofeo AGSM AIM

Sabato 6 maggio il via alla manifestazione riservata alle categorie di base, dai Piccoli Amici agli Esordienti e che vivrà il gran finale allo stadio Menti sabato 10 e domenica 11 giugno. Torna quest’anno anche il Torneo Star per le squadre Giovanissimi ed Allievi che si concluderà il 4 giugno al campo dell’Altair in via Calvi

L‘edizione 2023 è pronta al via e sono ben 140 le squadre iscritte alla Coppa Città di Vicenza che si svolgerà negli impianti sportivi di Via Calvi a San Pio X e della Stanga, entrambi gestiti dall’USD Altair, con gran finale partner del torneo già dallo scorso anno.

La storica manifestazione, che coinvolge oltre 2000 giovani calciatori in età compresa fra i 6 e i 12 anni, è promossa da SportVicentino con la collaborazione del Lanerossi Vicenza e della FIGC – Delegazione provinciale di Vicenza oltre che della società Altair, che si occupa della logistica e dell’accoglienza generale oltre che della parte regolamentare.

Il torneo è in programma dal 6 maggio all’11 giugno 2023 e le squadre partecipanti disputeranno una prima fase che qualificherà ai gironi finali del Città di Vicenza le migliori classificate.

In realtà nessuna squadra verrà eliminata poiché la manifestazione proseguirà per tutti nel cosiddetto Torneo Star.

Le finali della manifestazione si svolgeranno, come ormai tradizione, allo stadio Romeo Menti nei giorni 10 e 11 giugno, grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Vicenza e del Lanerossi Vicenza.

Il Città di Vicenza ed il successivo Torneo STAR sono riservati a tutte le categorie dell’attività di base Esordienti 2010/2011, Pulcini 2012/2013, Primi Calci 2014/2015 e Piccoli Amici 2016/2017.

In più, vista la riuscita esperienza della passata edizione, si proseguirà anche con la partecipazione delle squadre Under 15 femminile che si sfideranno nel Trofeo intitolato al compianto Remo Marchezzolo.

Quest’anno partner dell’evento sarà AGSM AIM a cui sono intitolati i trofei delle categorie Esordienti e Pulcini.

Il programma della manifestazione si sviluppa secondo questo calendario:

PRIMI CALCI 2014 – Campo San Pio X

Fase finale Stadio R. Menti sabato 10 giugno 2023 ore 15

ESORDIENTI 2011 – Campi San Pio X e Stanga – Trofeo AGSM AIM

Finale Stadio R. Menti sabato 10 giugno 2023 ore 16.30

ESORDIENTI 2010 – Campi San Pio X e Stanga – Trofeo AGSM AIM

Finale Stadio R. Menti sabato 10 giugno 2023 ore 17.30

UNDER 15 FEMMINILE – Campo di San Pio X – Trofeo Remo Marchezzolo

Finale Stadio R. Menti sabato 10 giugno 2023 ore 18.30

PICCOLI AMICI 2016/17 – Stadio R. Menti

Stadio R. Menti domenica 11 giugno 2023 Esibizione per tutte le squadre dalle ore 9.30

PRIMI CALCI 2015 – Campo San Pio X

Stadio R. Menti domenica 11 giugno 2023 Esibizione per tutte le squadre ore 11

PULCINI 2012 – Campo di San Pio X – Trofeo AGSM AIM

Fase Finale Stadio R. Menti domenica 11 giugno 2023 ore 16

PULCINI 2013 – Campo San Pio X – Trofeo AGSM AIM

Fase Finale Stadio R. Menti domenica 11 giugno 2023 ore 17.30

ORGANIZZAZIONE:

SPORT VICENTINO – Coordinamento della manifestazione e comunicazione

USD ALTAIR – Coordinamento Logistico, Regolamenti e supporto organizzativo

LR VICENZA – Collaborazione tecnica e supervisione generale

Collaborazioni:

AGSM AIM – Partner

Comune di Vicenza – Assessorato allo Sport

FIGC Settore Giovanile e scolastico – Delegazione di Vicenza

TORNEO STAR

Allievi e Giovanissimi

L’USD Altair, in collaborazione con la FIGC – Delegazione di Vicenza organizza la prima edizione del Torneo STAR (ex Stanga/Altair) dedicato alle categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI che si svolgerà in vari campi della città e della provincia di Vicenza con fasi finali ai campi di San Pio X in via Calvi e della Stanga.

La manifestazione, che torna dopo alcuni anni di stop dovuto al COVID, riprende con la partecipazione di 14 formazioni Giovanissimi e 12 formazioni Allievi ed è destinata a proseguire negli anni futuri implementando il numero delle partecipazioni e puntando ad essere il più prestigioso torneo di fine stagione dopo il “Città di Vicenza” organizzato dalla FIGC.

Il Torneo è in programma dal 5 maggio al 4 giugno 2023 con finali al campo di San Pio X in via Calvi.