Domenica 7 maggio la carica dei 3000 per l’Ironman 70.3 Venice-Jesolo

E’ in programma domenica 7 maggio l’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo giunta alla sua terza edizione.

Le iscrizioni sono state aperte lo scorso luglio e la gara ha raggiunto il SOLD OUT a metà marzo

’23, chiudendo le iscrizioni con 3000 atleti registrati.

L’evento è uno dei primi della stagione nel calendario gare europeo e si svolgerà in contemporanea con l’IRONMAN 70.3 Marbella (Spagna). Gli Italiani rappresentano circa il 40% del totale degli iscritti: il restante 60% proviene da tutto il mondo anche se il gruppo più numeroso è rappresentato da atleti tedeschi, inglesi, austriaci, svizzeri e francesi.

Il 16% degli iscritti sono DONNE con una trend in crescita rispetto alle edizioni precedenti.

L’età media degli atleti è di 43 anni: il tedesco Danel Gunter, categoria M80-84, è l’atleta più

anziano nella lista di partenza. Quest’anno la gara è riservata soltanto ad atleti age-group (amatori): nell’edizione 2022, dove erano presenti gli atleti professionisti, l’italiano Alessandro Fabian ha tagliato per primo il traguardo in 3:41:06 mentre la più veloce tra le donne è stata l’inglese Lucy Byram in

4:09:48.

IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo mette a disposizione 45 slot (iscrizioni) per l’IRONMAN 70.3 World Championship che si svolgerà a Lahti, Finlandia, il 26 e 27 agosto 2023. Le modalità di assegnazione degli slot sono disponibili sul sito dell’evento https://www.ironman.com/im703-venice-jesolo

La gara si svolgerà con la prima frazione di nuoto: 1900 m nelle acque antistanti l’iconico faro che segna il confine tra il Comune di Jesolo e Cavallino. Un unico giro antiorario nel Mar Adriatico che, con il suo fondale sabbioso, è adatto sia ai neofiti che ai più esperti. Il percorso di ciclismo disegnato su unico giro di 90 km è totalmente pianeggiante e caratterizzato da

rettilinei. Si attraversa il Comune di Cavallino costeggiando la laguna ricca di fauna che separa la penisola da Venezia. Tornando indietro si costeggia l’abitato di Jesolo, Cortellazzo e il Comune di Eraclea. 21,2 km

di corsa in 3 giri caratterizzati da un lungo rettilineo di circa 2,5 km completamente

ombreggiato da alberi per poi svoltare a destra verso il lungomare da percorrere in senso

inverso fino alla spiaggia del faro dove è posizionato il giro di boa. Al termine del terzo giro

una passerella porterà gli atleti all’ingresso della finish line posizionata direttamente in

spiaggia.

Grazie all’applicazione ufficiale di IRONMAN sarà possibile seguire i propri familiari e amici. È stata creata anche una guida ai supporter con tutte le informazioni più importanti per permettere agli spettatori di muoversi il giorno della gara e suggerimenti per alcuni hotspot per poter seguire la gara.

Per i non addetti ai lavori, una gara IRONMAN consiste in una frazione di nuoto di 2,4 miglia (3,9 km), una frazione di bici di 112 miglia (180,2 km) e una di corsa di 26,2 miglia (una maratona / 42,2 km). Il triathlon IRONMAN 70.3 segue lo stesso formato, ma dimezza la distanza in ogni disciplina. Nel 2022, 28 Paesi hanno organizzato una gara IRONMAN e 51 Paesi hanno organizzato una

gara IRONMAN 70.3. IRONMAN e IRONMAN 70.3 sono un marchio, non una distanza di triathlon. Un IRONMAN è un triathlon di lunga distanza e un IRONMAN 70.3 è un triathlon di media distanza.

Ogni evento IRONMAN e IRONMAN 70.3 mette a disposizione degli “slot” (iscrizioni) per

l’evento del Campionato del Mondo in quella distanza di gara.

Fin dall’inizio, il Campionato del Mondo IRONMAN si è tenuto a Kailua-Kona (con l’eccezione

del Campionato del Mondo IRONMAN 2021, che si è svolto a St George, Utah, a causa delle

restrizioni di Covid-19). L’anno scorso, per la prima volta nella storia dell’evento, il VinFast IRONMAN World

Championship 2022 di Kailua-Kona, Hawaii, si è svolto in due giorni, dando agli uomini e alle

donne professionisti una propria giornata di gara. Sebbene sia stato un successo sotto molti

aspetti, l’impatto di due giorni di gare a Kailua-Kona non era sostenibile per la comunità locale.

È stata quindi presa la decisione di ospitare il Campionato del Mondo IRONMAN in località

diverse, per consentire una copertura e un’attenzione totale su ciascuna gara. Quest’anno, il 10 settembre, Nizza ospiterà il VinFast IRONMAN World Championship dove gareggeranno sia gli atleti professionisti uomini che age-group (amatori). Le donne professioniste gareggeranno il 14 ottobre 2023 a Kailua-Kona, Hawaii. Nel 2024, gli uomini si sposteranno a Kona il 26 ottobre 2024 mentre le donne gareggeranno a Nizza il 22 settembre 2024. La rotazione continuerà fino al 2026, con Nizza e Kona che ospiteranno l’evento più

importante del triathlon. Il VinFast IRONMAN 70.3 World Championship ruota ogni anno, con Lahti, Finlandia, che ospiterà l’edizione di quest’anno (2023). Dal 2017 l’IRONMAN 70.3 World Championship

prevede giornate di gara separate per uomini e donne.

IRONMAN nasce da un’idea di Judy e John Collins, una coppia trasferitasi dalla California alle

Hawaii nel 1975. Durante una premiazione al Waikiki Swim Club, John Collins, ufficiale della Marina di stanza

alle Hawaii, e sua moglie Judy, iniziarono a pensare di combinare le tre gare di resistenza più

dure dell’isola in un’unica gara. Decisero di lanciare una sfida per vedere chi fossero gli atleti più duri: nuotatori, ciclisti o podisti. Collins propose di combinare la Waikiki Roughwater Swim di 2,4 miglia con le 112 miglia della Around-Oahu Bike Race (originariamente un evento di due giorni e 114 miglia),

seguite da una corsa di 26,2 miglia sullo stesso percorso della Honolulu Marathon. “La pistola

suonerà verso le 7 del mattino, l’orologio continuerà a scorrere e chi finirà per primo sarà

chiamato IRONMAN”, ricorda Collins. Il 18 febbraio 1978, 15 concorrenti, tra cui Collins, si recarono sulle rive di Waikiki per affrontare la prima sfida IRONMAN. Prima della gara, ognuno ricevette tre fogli di carta con

alcune regole e la descrizione del percorso. Sull’ultima pagina era scritta a mano questa

esortazione: “Nuota per 2,4 miglia! Pedala per 112 miglia! Corri per 26,2 miglia! Sii orgoglioso

per il resto della tua vita!”.

Il primo dei 12 ad arrivare al traguardo è Gordon Haller, tassista e appassionato di fitness, che

completa le 140,6 miglia in 11 ore, 46 minuti e 58 secondi, diventando l’IRONMAN “originale”.

Collins termina la gara in poco più di 17 ore.