La Civitus Allianz Vicenza non riesce più a vincere in casa: ko anche con Desio

BASKET SERIE B MASCHILE – Ancora una volta davanti ad un pubblico partecipe e numeroso di quasi 800 persone la Civitus Allianz Vicenza non riesce a tornare al successo che manca da due mesi tra le mura amiche e viene superata da Desio che fa un ulteriore passo con il successo di stasera verso un posto ai playoff e nella prossima B1. Grande festa a fine gara per i brianzoli supportati a gran voce da una decina di ultras mentre per Vicenza c’é da rimboccarsi le maniche per cercare di conquistare nelle ultime tre giornate di campionato un posto agli spareggi.

Gli ospiti giocano una gara di sostanza quasi sempre in testa nel punteggio, trascinati nel finale da Giarelli che fa la voce grossa sotto i tabelloni. Nel primo quarto é Petrucci per i biancorossi a cercare di dare la scossa entrando dalla panchina con un paio di assist e un canestro dalla lunga, ma Fioravanti sale già in doppia cifra e dà il +3 a Desio. Brambilla risponde e pareggia da tre, la partita rimane ad alta intensità e in equilibrio, il pubblico si fa sentire tuttavia i lombardi piazzano un primo allungo. La gara è a punteggio basso e tesa, Bassi con un canestro più fallo sul finire del terzo quarto dà l’ultimo sussulto per padroni di casa che tornano a -2, ma negli ultimi 10 minuti scivolano subito sotto di 8 e non riescono più a risalire.

Civitus Allianz Vicenza – Rimadesio Desio 64-78 (20-18, 9-14, 18-18, 17-28)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 13 (5/9, 1/6), Riccardo Bassi 11 (4/4, 0/0), Dorde Tomcic 10 (5/7, 0/1), Nicolo Ianuale 10 (4/8, 0/4), Luca Brambilla 8 (2/5, 1/6), Niccolò Petrucci 7 (0/2, 2/6), Andrea Ambrosetti 5 (1/4, 1/4), Andrea Zocca 0 (0/1, 0/2), Nicholas Carr 0 (0/1, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 16 – Rimbalzi: 36 12 + 24 (Nicolo Ianuale 10) – Assist: 10 (Nicolo Ianuale, Niccolò Petrucci 3)

Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 18 (6/11, 1/2), Matteo Fioravanti 17 (3/5, 2/4), Mattia Molteni 16 (3/7, 2/4), Matteo Tornari 10 (2/4, 2/6), Andrea Mazzoleni 8 (4/5, 0/1), Lorenzo Lovato 5 (2/3, 0/0), Giacomo Maspero 2 (0/2, 0/1), Simone Caglio 2 (1/1, 0/1), Leonardo Basso 0 (0/0, 0/0), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/0), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/0), Luca Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Gabriele Giarelli 8) – Assist: 11 (Andrea Mazzoleni 5)