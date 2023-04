VelcoFin Interlocks Vicenza – Logiman Broni 68-65 (24-15; 42-28; 51-44)

Vicenza: E.Sasso ne, A.Garzotto ne, E.Castello 10 (2/3,2/3), A.Fontana (0/1 da 3), V.Sturma (cap) 7 (1/4,1/1), S.Roma 4 (1/7,0/2), A.Peserico 10 (3/6,1/2), G.Amatori 13 (3/5 da 2), S.Vujacic 13 (1/5,2/6), V.Giordano 11 (3/9,1/2). Allenatore Marco Silvestrucci

Tiri da 2 14/39 – Tiri da 3 7/17 – Tiri Liberi 19/25 – Rimbalzi 39 (4+35, Giordano 10) – Assist 11 (Giordano 4) – Palle Recuperate 9 (Roma 3) – Palle Perse 12 (Amatori 4)

Broni: M.Carbonella ne, G.Sorrentino 4 (2/5 da 2), A.De Pasquale 14 (3/5,2/4), G.Manzotti 7 (2/6,1/5), C.Colli (cap) 7 (2/4,1//2), A.Kantzy 15 (5/12,0/5), V.Grassia 2 /1/2 da 2), I.Bonvecchio 14 (4/6,1/3), C.Mattera (0/1 da 2), L.Coser 2 (1/3,0/5). Allenatore Michael Magagnoli

Tiri da 2 20/44 – Tiri da 3 5/24 – Tiri Liberi 10/13 – Rimbalzi: 43 (10+33, Kantzy 7) – Assist 9 (Bonvecchio 3) – Palle Recuperate 2 (Manzotti 1) – Palle Perse 14 (Grassia 3)

Arbitri Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA)

VelcoFin Interlock supera la coriacea Logiman Broni. Ai playout avrà Carugate

VICENZA, 13 aprile 2023 – Vicenza si impone su Broni al Palasport Comunale e chiude la stagione regolare con la sesta vittoria, consolidando la penultima posizione in classifica. I verdetti che emergono dal convulso ultimo turno della A2 Nord sono che, pur perdendo, Logiman rimane quinta davanti ad Alpo e Treviso mentre l’ultimo posto utile per i playoffs è di Mantova. Sono salve a sorpresa ma con merito le bolzanine di Alperia, per cui nella lotta per non retrocedere rimane abbastanza inaspettatamente coinvolta Carugate insieme a Trieste. Gli accoppiamenti per il primo turno dei playout saranno quindi Carugate-Vicenza e Trieste-Ponzano. Tornando alla partita di stasera, possiamo dire che la prima parte è stata dominata da VelcoFin che va al riposo lungo con un vantaggio di tutto rispetto (42-28), mentre nella ripresa si è vista la reazione delle ospiti in verdenero, abituate a non mollare mai, che nel concitato finale arrivano a due punti dal pareggio. Ma Vicenza tiene botta e conquista una vittoria importante soprattutto dal punto di vista psicologico. La squadra sta bene fisicamente e la lotta finale con Broni è stata un’esperienza (errori compresi) che in allenamento è impossibile riprodurre e facilmente ritornerà utile a partire da sabato prossimo a Carugate in gara-1. Andiamo velocemente al racconto della gara.

Parte bene VelcoFin che si porta subito 5-0 con la tripla di Sara Vujacic e il jumper di Viviana Giordano, che gioca molto motivata contro le ex compagne. Rispondono Amanda Kantzy e Ilaria Bonvecchio, poi Vanessa Sturma e Alice Peserico fanno 9-4 a -6’46”. Bomba di Giulia Manzotti, liberi di Sturma e appoggio vincente di Kantzy: 11-9 a metà primo periodo. Ancora 2 punti di Peserico che esce per Giorgia Amatori. Ada De Pasquale subisce fallo su tentativo di tripla e fa 2/3 dalla lunetta (13-11 a -3’30”). Amatori e Kantzy da sotto, poi entra Elena Castello ed è subito tripla. Sturma la imita dopo un minuto, replica Manzotti in entrata e il sigillo al quarto lo mette Giordano con la tripla allo scadere: 24-15, con Vicenza al 52.9% complessivo contro il 33.3% di Broni. Si riparte con lo show iniziale di una incontenibile Amatori che mette dentro 6 punti consecutivi (4/4 ai liberi) anche se Broni (ancora Kantzy e De Pasquale da 3) per il momento risponde. Botta e risposta da lontano tra Castello e Colli (33-23 a -6’20”), poi Vicenza si porta a +15 con Giordano e la bomba da destra di Peserico (38-23 a -3’20”). Ancora Bonvecchio e Castello da sotto per il 40-25, poi chiudono il secondo parziale due liberi di Vicenza (1/2 per Vujacic e Peserico) inframmezzati da una tripla di De Pasquale. VelcoFin sta viaggiando al 44.4% per cento da 2 e addirittura al 54.5% da 3, mentre Logiman non va oltre il 38.5% da 2 e il 20% da 3. Ma il coach di Broni Magagnoli non è certo disposto a cedere facilmente e questo lo si vede al ritorno in campo. Le ospiti alzano l’intensità in difesa e un po’alla volta riducono lo svantaggio con le guardie De Pasquale e Bonvecchio e la presenza costante sotto canestro di Kantzy. Vicenza abbassa di colpo le medie, segna solo 9 punti (5 sono di Sara Vujacic) nel terzo set e si ritrova con un vantaggio dimezzato (51-44) quando restano da giocare gli ultimi 10 minuti. Castello e Peserico ridanno subito a Vicenza un vantaggio in doppia cifra (55-44 a -8’). Risponde Grassia ma un gioco da tre punti di Amatori porta Vicenza al +12 (58-46 a -7’). Colli e Manzotti riducono la forbice che però ritorna in doppia cifra con i liberi di Vujacic dopo un fallo antisportivo di Manzotti (60-50 a -4’40”). Si sbaglia da una parte e dall’altra e alla fine un jumper di De Pasquale (60-52 a -3’17”) consiglia a coach Silvestrucci di chiamare time-out. Seguono giri in lunetta di Vujacic e Kantzy (entrambe 2/2) e un altro jumper di Giordano riporta Vicenza a +10 (64-54 a -2’30”). Il risultato sembra ormai saldamente in mano alle biancorosse ma un ultimo sforzo di Bonvecchio riporta Broni a -7 (65-58 a -2’08”) dopo un libero di Giordano. Ancora errori da entrambe le parti e si entra nell’ultimo minuto. A -50” dalla sirena Lucrezia Coser commette il quinto fallo su Giordano che fa ancora 1/2 a cronometro fermo (66-58). Non molla Broni: Magagnoli spende il secondo time-out dopo il quale De Pasquale in entrata e Bonvecchio con una bomba da sinistra su palla persa vicentina portano Logiman a ridosso (66-63 a -22”). Chiede sospensione anche Silvestrucci. Al rientro, Roma sbaglia da sotto e commette fallo su Kantzy a -13”. Altro giro in lunetta e per fortuna di Vicenza entra solo il primo libero. Rimbalzo di Roma e fallo di Colli a -12”. La lunga di Vicenza rimane fredda e fa 2/2 (68-64). Ultimo time-out Broni e poi fallo tecnico a Vicenza prima della rimessa in zona di attacco ospitei. Bonvecchio segna l’ultimo punto della gara dalla lunetta e dopo la rimessa fallisce il jumper a -6”, con il rimbalzo di Amatori che sancisce la fine dell’incontro. Non si può certo dire che siano mancate le emozioni, sia pure concentrate nell’ultimo giro di lancette e speriamo che Sturma & C. possano farne tesoro.

Carugate-Vicenza, gara-1 dei playout è prevista per sabato 23 aprile con orario non ancora noto nella palestra di Via del Ginestrino a Carugate (MI) e per VelcoFin Interlocks non sarà di certo una passeggiata. Dovrebbe essere recuperata Elena Sasso, stasera rimasta in panchina per infortunio e se la squadra si esprimerà con continuità ai livelli visti varie volte nelle ultime partite le possibilità di violare il fattore campo potrebbero essere abbastanza concrete.

Ufficio Stampa AS VelcoFin Interlocks Vicenza