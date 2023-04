Il pareggio con il Novara regala una storica salvezza all’Arzignano Valchiampo

ARZIGNANO VALCHIAMPO – NOVARA 1-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Pigozzo, Casini (27’ st Bordo), Molnar, Fyda (44’ st Tremolada), Grandolfo (27’ st Parigi), Gemignani, Cariolato (27’ st Davi), Barba, Piana, Antoniazzi, Lunghi (41’ pt Cester). All. Bianchini.

NOVARA: Desjardins, Rocca (25’ pt Gonzalez), Carillo (36’ st Khailoti), Margiotta (36’ st Lazaar), Spalluto (36’ st Buric), Ranieri, Cianc io, Calcagni, Varone, Illanes, Ariaudo (42’ st Benalouane). All. Marchionni.

DIRETTORE DI GARA: Cerbasi di Arezzo

RETI: 9’ pt Lunghi, 3’ st Gonzalez.

NOTE. Ammoniti: Lunghi, Antoniazzi, Molnar, Ranieri, Carillo.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

Finisce in parità la 36^ Giornata. Tra FC Arzignano Valchiampo e Novara il match termina con il risultato di 1 a 1. Una rete a testa, una rete per tempo. I Giallocelesti si portano in vantaggio con la rete di Alberto Lunghi al 9′ del primo tempo su assist di Szymon Fyda. Il Novara risponde al 3’ della ripresa con la firma di Gonzalez. Secondo tempo che vede gli uomini di Mister Bianchini creare diverse occasioni in attacco con Fyda. Alla matematica storica salvezza dell’Arzignano Valchiampo si aggiunge così un buon punto per continuare a scrivere la storia del Grifo in questo finale di stagione.