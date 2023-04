Velcofin Vicenza mercoledì sera a Treviso cercando punti pesanti

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Nemmeno il tempo di mettere via gli appunti di Udine e già si riparte per Treviso dove VelcoFin Interlocks giocherà mercoledì 5 aprile nella palestra Pascale, teatro del forse più emozionante thriller sportivo della stagione scorsa.

Il turno infrasettimanale che precede la Pasqua è spalmato su tre giorni: si comincia il 4 aprile con Carugate-Alpo e si finisce il 6 aprile con Trieste-Mantova, con in mezzo il big-match Milano-Castelnuovo e il derby altoatesino Valbruna-Alperia che qualche preoccupazione in casa vicentina la solleva perché l’esito non è affatto scontato anche se le Sisters vengono da una serie di 11 sconfitte, alcune delle quali molto pesanti. Molto più tranquilla rispetto all’anno scorso la situazione di Treviso, che sta lottando spalla a spalla con Alpo per la sesta posizione in classifica ma proprio per questo sarà molto attenta a non perdere punti, soprattutto in casa.

Vicenza, che i punti li cerca per essere matematicamente sicura dei playout, ha quindi un impegno non meno difficile di quello di sabato ad Udine, anche se il grosso buco in classifica tra le quattro squadre al comando e le inseguitrici è il prodotto delle oggettive differenza di forza e di rendimento. Però la squadra di Francesco Iurlaro, come ha dimostrato anche sabato scorso nel finale di gara con Alperia, ben difficilmente si dà per vinta ed è un osso veramente duro per chiunque, al di là del non esaltante bilancio del girone di ritorno (4 vittorie e 7 sconfitte). Basti guardare le ultime partite della leggera ma irriducibile e grintosissima play Sara Vespignani, diventata l’autentica trascinatrice della squadra oppure dell’argentina Macarena Rosset che tira i lberi con il 93% o dei centri Alessia Egwho e Munia El Habbab, arrivata a febbraio (con trascorsi in A1 a Battipaglia e Palermo) e che, in poche partite, è già diventata importante nelle rotazioni di coach Iurlaro.

Per Vicenza, che schiera la formazione tipo, saranno necessarie concentrazione e durezza fin dall’inizio per evitare le affannose rincorse delle ultime gare con la speranza di percentuali al tiro sufficienti a non vanificare il gran lavoro usualmente svolto da Vanessa Sturma e compagne nella propria metà campo.

Palla a due alle ore 20.30 di mercoledì 5 aprile 2023, nella palestra Pascale di via Cartieretta 1 a Treviso. Direttori di gara i signori Nicola Alessi di Lugo (RA) e Antonio Cieri di Ravenna mentre la diretta streaming della gara sarà visibile sul canale YouTube di Nuova Pallacanestro Treviso e di riflesso anche nella pagina del sito AS Vicenza dedicata alla partita.