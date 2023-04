La Civitus Allianz Vicenza rinvia il derby di giovedì sera con la Virtus Padova

BASKET SERIE B MASCHILE – La partita della Civitus Allianz Vicenzaprevista per giovedì 6 aprile alle 20.30 al palaGoldoni contro la Virtus Antenore Padova è stata posticipata a mercoledì 3 maggio sempre alle ore 20.30 al palasport cittadino.

Lo spostamento del turno infrasettimanale è stato necessario in seguito alla convocazione in nazionale Under 18 per il raduno del 5-6-7 aprile del giocatore padovano Leonardo Marangon.

I biancorossi continueranno ad allenarsi, tranne che nel weekend di Pasqua, in vista della prossima sfida di domenica 16 aprile sul campo della Viola Reggio Calabria, anticipata alle ore 17.