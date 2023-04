Il Veneto qualifica due squadre per i quarti del Torneo delle regioni di C5

CALCIO TORNEO DELLE REGIONI – Due squadre continuano la loro avventura, due si fermano ai gironi. Questo il bilancio del CR Veneto padrone di casa al termine della terza e decisiva giornata di gare del Torneo delle Regioni di calcio a 5.

In mattinata il primo “hurrà”, con l’Under 15 Maschile di Alessandro Marini che batte 2-3 le Marche e si qualifica ai quarti di finale come prima del suo girone con due vittorie su due. Pistoresi e Bui ribaltano il vantaggio iniziale dei marchigiani, che però riportano il match in equilibrio nel corso della ripresa. A decidere l’incontro in favore del Veneto è la rete di Alessandro Guariento (terzo centro in due gare) a meno di tre minuti dal termine.

Il secondo pass per i quarti lo ottiene la rappresentativa Femminile di Angelo Robson Marani. Dopo aver strapazzato la Sicilia, le Leonesse superano 2-0 le Marche e chiudono in testa al loro raggruppamento. Un gol per tempo per il Veneto, nella prima frazione a segno Maddalena, nella seconda Chiaradia, che sale a quota quattro reti nel torneo.

Vince anche l’Under 17 maschile, ma si tratta di un risultato ininfluente ai fini della qualificazione. Già consapevoli di essere eliminati, i ragazzi di Andrea Rozzato salutano con onore il Tdr imponendosi 3-4 sulle Marche: strada spianata dalle reti di Bandiera, Brusaferri e Illotti nel primo tempo, ad inizio ripresa arriva anche la quarta marcatura di Salvetti.

La nota dolente della giornata è l’eliminazione dell’Under 19 maschile, che perde 5-3 con i pari età marchigiani e chiude terza nel suo girone, vanificando la vittoria ottenuta nel match inaugurale con il Friuli. La compagine guidata da Walter Moro apre le marcature con Filippo Guariento, le Marche ribaltano il punteggio, Magaraggia trova il pari, ma tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo c’è un nuovo uno-due avversario, che viene solo tamponato dal gol di Rizzi, prima della rete marchigiana che fissa il punteggio finale.

Martedì é prevista la giornata di riposo in cui verranno anche definiti gli abbinamenti per i quarti di finale.

RISULTATI 3° GIORNATA (tra parentesi i marcatori del Veneto)

Under 19 Maschile – Girone B

Marche-Veneto 5-3 (Filippo Guariento, Magaraggia, Rizzi)

Classifica: Marche e Sicilia 7, Veneto 3, Friuli VG 0

Femminile – Girone B

Marche-Veneto 0-2 (Maddalena, Chiaradia)

Classifica: Veneto 6, Marche e Sicilia 1