Sabato i Diavoli a Milano con tanta voglia di riscattare la sconfitta di Coppa Italia

HOCKEY IN LINE SERIE A – Sabato 11 marzo alle 18 al Quanta Villa va in scena l’ennesima sfida al vertice fra Diavoli Vicenza e Milano, importante per delineare le posizioni di classifica in vista dei play off e, quindi, per i biancorossi per mettere al sicuro il primo posto.

Sempre ricca di stimoli e di emozioni questa gara servirà anche per testare la reazione dei biancorossi dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, sapendo che fra due squadre così forti a fare la differenza sono spesso gli episodi.

Massimo attenzione in casa Diavoli quindi a non commettere errori e, soprattutto, a non incorrere in penalità che possono mettere in difficoltà la squadra.

La qualità degli avversari è ben nota, sia a livello di gruppo che di singoli, tuttavia i vicentini hanno altrettanta forza e determinante sarà l’approccio alla gara e la mentalità nell’affrontare gli avversari e le varie situazioni all’interno della gara.

“Milano ormai la conosciamo bene – ha dichiarato Denis Sommadossi, coach dei Diavoli in affiancamento alla guida tecnica di Nathan Sigmund e, tra l’altro, ex allenatore dei milanesi. – Negli ultimi anni ci sono state tante sfide e sappiamo che il valore è molto alto, che gli avversari hanno diversi giocatori esperti, di ottimo talento. Ovviamente la sconfitta di Coppa Italia brucia ancora un po’, è normale, anche perché era una partita, un trofeo che dovevamo portare a casa. Perderlo così, per come si era messa la gara, ha fatto male a tutti. Questa è sicuramente un’altra partita, c’è un campionato da provare a vincere, che è quello che vogliamo fare, quindi dobbiamo concentrarci su quello e non pensare al passato che ormai è andato”.

– I Diavoli come affronteranno la gara?

“L’affronteremo come se fosse una partita secca, come se fosse una finale perché ci potrebbe permettere, vincendo, di andare a più quattro su Milano ed affrontare poi il girone di ritorno di questo Master round con un tale vantaggio sarebbe importante per consolidare la prima posizione, in vista dei play off, che è il risultato che vogliamo ottenere in questo momento”.

Appuntamento per gli appassionati di hockey al Quanta Village per una serata di grande spettacolo e per chi non potrà essere presente la gara si può seguire sul canale Youtube di FISR.