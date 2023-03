Domenica Velcofin Vicenza apre il “marzo di fuoco” ospitando Castelnuovo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – VelcoFin Interlocks Vicenza inizia la giostra delle sfide impossibili del mese di marzo 2023 incontrando sul proprio terreno la fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria, che proprio in questa occasione ha dimostrato di essere se non la squadra più forte del lotto sicuramente la più cinica e la più abile ad infilarsi nelle crepe (anche piccole) altrui traendo vantaggi decisivi da situazioni apparentemente non significative. Detto più in breve, Autosped Castelnuovo è squadra esperta, mentalmente rapidissima e capace di grande sacrificio in difesa. Accanto alle consuete punte di diamante Sofia Marangoni e Valentina Bonasia, nominata MVP della tre giorni di Battipaglia, coach Nino Molino può contare di nuovo su un assegno in bianco offensivo come il tiro dalla media della capitana Giulia Rulli mentre Ashley Ravelli non è completamente recuperata.

Forse non a livello delle primissime squadre il reparto centri anche se giocare contro una lunga dell’esperienza e della stazza di Valentina Gatti o un’ala grande rapida come Nina Premasunac può essere davvero difficile. In Coppa Italia abbiamo anche potuto vedere la forza in difesa di Giovanna Smorto (guardia a cui di solito viene affidata la tiratrice più pericolosa) e la freschezza atletica di Baldelli, Gianolla e Leonardi. In settimana Rulli & C. hanno giocato (vincendo 52-59) un faticoso recupero a Broni e il palasport vicentino non è tradizionalmente favorevole a Castelnuovo (3 perse e 2 vinte dal 2015), tuttavia è difficile pensare che AS Vicenza, anche quella visto nelle ultime uscite, possa battere una tale squadra, sebbene la fame di punti di VelcoFin sia ancora molto forte.

Aspettiamo comunque con una certa trepidazione che la partita abbia inizio: sicuramente Vanessa Sturma & C. daranno il massimo incuranti del calendario che vede la diretta concorrente Valbruna Bolzano impegnata in casa con la fortissima Costa Masnaga, ancora parecchio stizzita (diciamo così) dalla eliminazione per mano di SangA Milano in semifinale di Coppa Italia. Provare a vincere anche le partite impossibili rimane un obbligo e uscire con almeno 2/4 punti in più da una striscia di gare come quelle in programma fino al 26 marzo sarebbe davvero confortante per la compagine di Silvestrucci e Rebellato.

Palla a due alle ore 18 di domenica 12 marzo 2023 sul legno del Palasport Comunale di Vicenza, con diretta streaming della gara sul canale Youtube di AS Vicenza. Direttori di gara i signori Danilo Correale di Atripalda (AV) e Alfonso Procida di San Cipriano (SA)