Dopo il pareggio con la Pergolettese il Pordenone esonera Mimmo Di Carlo

CALCIO SERIE C – Doveva essere una festa la prima partita casalinga del Pordenone nel nuovo stadio Tognon di Fontanafredda, invece il pareggio casalingo con la Pergolettese é costato caro a Mimmo Di Carlo, esonerato a caldo nel dopo partita dal presidente Lovisa mentre solo in mattinata é arrivato il comunicato ufficiale da parte della società neroverde.

“Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Domenico Di Carlo dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico di allenatore in seconda Davide Mezzanotti. Il presidente Mauro Lovisa ringrazia mister Di Carlo e il vice Mezzanotti “per la collaborazione di questi mesi insieme, lo spessore umano e la bontà del legame instaurato con l’intero ambiente neroverde”.

Il cambio in panchina arriva con la squadra friulana al terzo posto in classifica e con le chance intatte di lottare ancora per il primo posto. E’ anche vero che nelle ultime settimane i risultati non sono stati dalla parte Di Di Carlo: diversi in punti persi per strada, con la dea bendata che si é girata dalla parte opposta basti pensare ai 4 pali e alle 3 traverse nelle ultime cinque partite oltre ad essere state non finalizzate una serie di occasioni sotto porta.

Ma questo é il calcio. A Mimmo Di Carlo il più caloroso in bocca al lupo per il suo futuro in panchina!

Al suo posto Mirko Stefani, storico capitano del Pordenone con 166 presenze in 7 campionati fra Serie C e B (dall’annata 2015/16 alla 2021/22) e sino a oggi allenatore dell’Under 17 neroverde.

Stefani avrà come secondo Andrea Toffolo, per sette annate, sino alla scorsa, collaboratore tecnico (e anche vice allenatore) della Prima squadra.