Gli azzurri convocati dal ct Bertolucci per gli Europei Under 23 in Portogallo

HOCKEY SU PISTA – Dal 29 marzo la nazionale Italiana Under 23 si riunirà nel Centro Federale FISR a Recoaro Terme per preparare il Campionato Europeo di categoria. Nei giorni scorsi la World Skate Europe ha ufficializzato la sede di gioco che sarà la cittadina di Paredes in Portogallo, già sede dei Campionati Europei Under 17, Under 19, Maschile e la Final Four di World Skate Europe Cup. Dal 4 all’8 aprile cinque nazionali si contenderanno il primo trofeo europeo Under 23, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Svizzera. Chi conquisterà più punti nelle cinque giornate sarà il primo campione europeo. Tutta la manifestazione sarà in diretta streaming su http://europe.worldskate.tv

Il commissario tecnico Alessandro Bertolucci, dopo il primo raduno con 14 atleti, ha diramato la lista di dodici atleti di cui due saranno le riserve dei dieci convocati. A fine mese ci sarà il secondo raduno dei dodici atleti fino al 2 aprile, quindi ci sarà la partenza alla volta di Oporto ed il trasferimento nella vicina città di Paredes.

I convocati azzurri

Portieri: Tommaso Bernardelli (Sandrigo), Filippo Fongaro (Monza)

Difensori: Morgan Antonioni (Lodi), Andrea Borgo (Forte), Matteo Galimberti (Monza), Pietro Lazzarotto (Sandrigo)

Attaccanti: Serse Cabella (Grosseto), Gabriele Gavioli (Monza), Luca Lombardi (Forte), Elia Petrocchi (Forte)

Riserve: Matteo Cardella (Montecchio Precalcino) e Giulio Piccoli (Trissino 05)