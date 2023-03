La Migross Asiago sconfitta dal Fehérvár chiude la sua prima stagione di ICEHL

HOCKEY GHIACCIO – La Migross Supermercati Asiago Hockey cade all’Odegar in Gara 2 dei pre-playoff con il risultato di 4-5 contro l’Hydro Fehérvár AV19.

Barrasso deve fare i conti con l’assenza dell’ultimo minuto di Salinitri mentre Constantine con quella di Leclerc.

Il match viene sbloccato presto, dopo tre minuti di gioco, dal Fehérvár che trova la rete dello 0-1 con Erdely, bravo nello deviare un tiro dalla blu. I giallorossi pareggiano dopo tre minuti con Moncada, che si inserisce partendo da destra e spara il disco alle spalle di Roy. Il pareggio dura appena ottanta secondi, gli ospiti manovrano in avanti e Stipsicz viene lasciato libero di colpire sul lato di destra e di riportare avanti i suoi. L’Asiago risponde ancora una volta al vantaggio magiaro, questa volta al 13′ con McShane, che taglia al centro e fulmina Roy con un rasoghiaccio. I leoni sembrano aver preso in mano la situazione, ma a 8 secondi dal termine della frazione subiscono la rete di Campbell, subito dopo un ingaggio vinto dal Fehérvár in zona d’attacco.

Il secondo tempo si apre con il Fehérvár che incappa in una penalità per ritardo di gioco fischiata a Petan. I padroni di casa faticano ad imbastire il powerplay, ma poi un’invenzione di Gazzola permette a Michele Marchetti di attaccare la porta da sinistra, tiro tra i gambali di Roy e risultato che torna in parità. Al 4′ altro powerplay per l’Asiago, però sono gli ospiti ad avere l’occasione migliore con Mihaly, che scappa in contropiede, perdendo però il disco all’ultimo secondo. All’8′ avventura fuori porta per Fazio che perde il puck, ma per sua fortuna Findlay spreca l’occasione a porta praticamente vuota. A metà frazione gli ospiti tornano avanti: Campbell conclude sulla sinistra, Fazio respinge ma il più veloce ad arrivare sul puck è Kuralt che segna il 3-4. Al 17′ break degli ungheresi che piazzano la quinta rete con Hari, che da buona posizione non perdona. Gli stellati si riportano sotto di una rete una quarantina di secondi dopo con Finoro, che riceve da Moncada e batte Roy sul palo lungo.

Nel terzo periodo gli asiaghesi devono fronteggiare una penalità fischiata a Michele Marchetti dopo sette minuti di gioco. Il Fehérvár gioca molto bene nel terzo d’attacco tuttavia non riesce a bucare la difesa dei giallorossi, che si difendono con ordine. Gli stellati poi hanno l’opportunità di giocare con l’uomo in più a sei minuti dal termine, ma il powerplay produce poco, giusto una conclusione di poco a lato di Misley. Si arriva ai minuti finali, Asiago all’assalto ma Fehérvár molto concreto e ordinato. Negli ultimi 90 secondi Fazio abbandona la porta, però i suoi non trovano la chiave giusta per aprire la difesa ospite e pareggiare il match.

Si conclude così la prima storica stagione della Migross Supermercati Asiago Hockey in ICE Hockey League. Una stagione che ha regalato tante emozioni ai tifosi giallorossi, che hanno potuto godersi un hockey di grandissimo livello sugli spalti dell’Odegar.

Asiago: Fazio (Vallini), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rutkowski, Misley, Mahbod, Stevan, Rigoni F., Moncada, Zampieri, Simpson, Marchetti M., McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco. Coach: Barrasso.

Fehérvár: Roy (Horvath), Stipsicz, Fournier, Donaghey, Nilsson, Csollak, Campbell, Vokla, Bartalis, Nemeth, Hari, Terbocs, Erdely, Saraurer, Retfalvi, Findaly, Magosi, Petan, Kuralt, Mihaly. Coach: Constantine.

Arbitri: Ofner, Zrnic. Linesmen: Hribar, Zgonc.

La fotogallery di Vito de Romeo