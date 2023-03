L’Aiac Vicenza inaugura “un giorno a Coverciano” a lezione con Renzo Ulivieri

E’ stato il gruppo Aiac di Vicenza del neopresidente Alessio Canale ad inaugurare l’iniziativa “Un giorno a Coverciano” promossa dall’associazione nazionale degli allenatori calcio presieduta da Renzo Ulivieri e riservata a gruppi regionali e provinciali. Un’iniziativa che permette ai soci di visitare il tempio del nostro calcio nazionale.

“Un’esperienza fantastica, ha sottolineato Canale, organizzato alla perfezione e che sicuramente riproporrò al mio gruppo provinciale. Eravamo in cinquantacinque e non c’è stata una persona che non sia rimasta entusiasta dall’evento. Quando entri nel museo del calcio senti quel senso di appartenenza al mondo azzurro, che ti da un po’ tutta la visita al centro tecnico. Una iniziativa per cui faccio un plauso alla sede centrale e che consiglierei a tutti i gruppi”.

Il gruppo vicentino nella giornata ha visitato il Museo del Calcio, visitato il centro tecnico e mangiato al ristorante di Coverciano, per poi fermarsi due ore a lezione tattica con il presidente Renzo Ulivieri. Per l’Aiac nazionale erano presenti il vicepresidente della componente dilettante Pierluigi Vossi e il segretario Luca Perdomi, assieme al consigliere nazionale Aiac il veneziano Michele Marton.

“E’ intenzione mia e del consiglio direttivo provinciale, dice Canale, riproporre l’uscita a Coverciano a maggio, visto che avevamo ricevuto molte adesioni. Inoltre, stiamo programmando un’iniziativa che vedrà coinvolte le due società di serie C, Lr Vicenza e Arzignano e le due di serie D Cartigliano e Montecchio Maggiore il cui focus sarà l’attività agonistica nei settori giovanili. Ed in cantiere anche una serata con Francesco Modesto, allenatore del Vicenza, in finale di Coppa Italia e al quale faccio i migliori auguri per un risultato positivo. Nel frattempo conclude Canale, continua il corso Uefa C che si sta svolgendo a Lerino di Torri di Quartesolo e che si concluderà con gli esami finali ad aprile”.

Per chi volesse contattare la sede Aiac di Vicenza, questi i riferimenti: Galleria F. Crispi (interno 39), www.vicenza.assoallenatori.it, mail vicenza@assoallenatori.it