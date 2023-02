Sui campi di Tennis Comunali Faccin e Reginato alzano le coppe sognando Roma

TENNIS TORNEI – Sono Samuele Faccin, Chiara Reginato e la coppia composta da Enrico Putin ed Edoardo De Zotti i vincitori del torneo di Quarta categoria che si è concluso domenica sui nostri campi valevole come tappa di pre-qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia.

Faccin (Tennis Camisano Xenia) ha sconfitto in finale Mauro Bruttomesso (Circolo Tennis Arzignano) per 6-0 7-5 ed é arrivato ad alzare il trofeo senza perdere neppure un set: terzo il giovanissimo Tommaso Novello (Tennis Dueville) impostosi per 6-1 6-2 su Gianmario Rubagotti (Circolo Tennis Union Creazzo).

Nel tabellone femminile successo per Chiara Reginato (CT Arzignano) che ha piegato al termine di un’autentica battaglia Martina Zannoni (Tennis Palladio 98) con il punteggio di 7-5 7-6. Infine, Putin/De Zotti (Circolo Tennis Vicenza) hanno regolato con un duplice 6-4 Leonardo Bovo e Matteo Carlotto (CT Arzignano) in una sfida dai colori “gree” della gioventù.

Al termine le premiazioni con il presidente Enrico Zen a fare gli onori di casa affiancato dal delegato provinciale della FITP Deri De Stefani.

“Stiamo iniziando la stagione dei tornei e non posso che rivolgere un plauso per la riuscita della manifestazione, soprattutto per quanto riguarda i numeri del tabellone maschile, con oltre 80 iscritti – ha dichiarato – Ecco, forse mi sarei aspettato una partecipazione più numerose tra le donne, ma si vede che a Vicenza sono tutte bravissime e non giocano in Quarta categoria”.

“Oppure sono passate tutte al… padel” ha scherzato Zen che ha ringraziato il giudice arbitro Lorenzo Miotti, impeccabile come sempre in fase di regia.