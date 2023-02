Dal 1° al 7 aprile il Veneto pronto ad ospitare il Torneo delle regioni di c5

CALCIO – Cresce l’attesa per il Torneo delle Regioni di Calcio a 5 che si svolgerà nel Veneto dal 1° al 7 aprile. Nelle scorse ore è stato svelato il calendario della manifestazione organizzata dal CR Veneto e dalla Lega Nazionale Dilettanti, che coinvolgerà 864 tesserati LND dai 14 ai 26 anni chiamati a difendere i colori di 72 rappresentative regionali impegnate in 133 sfide in quindici palasport nella provincia di Verona, in rappresentanza di diciotto regioni e dei Comitati Autonomi di Bolzano e Trento.

Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.250 le persone che invaderanno “pacificamente” con la loro passione le località dove si giocherà il torneo di futsal. Sarà una vera e propria festa dello sport targato LND con tutte le Rappresentative che alloggeranno in un’unica location, il Villaggio “Bella Italia” a Peschiera del Garda (Vr).

Dal 1° al 3 aprile spazio alla fase a gironi.

Maschile: alle 17.30 – 19 rappresentative suddivise in 4 quadrangolari e 1 triangolare. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde nell’ambito dei soli gironi quadrangolari.

Femminile: alle 15.00 – 18 rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Under 17: alle 11.30 – 18 rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Under 15: alle 9.45 – 17 rappresentative suddivise in 2 quadrangolari e 3 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone insieme alle seconde classificate dei gironi quadrangolari e alla migliore seconda nell’ambito dei triangolari.

Il 5 aprile scatteranno le sfide senza appello, le sedici partite dei quarti di finale in programma in cinque palazzetti. Dodici incontri in tre location, quattro in altre due strutture. Il 6 aprile le otto gare delle semifinali in due palasport ed il 7 aprile tutte e quattro le finali di categoria nell’imponente ’”AGSM Forum” di Verona con una capienza di oltre 5.000 posti.

I 15 palazzetti in provincia di Verona: Cologna Veneta, Mozzecane, “Ferrari” di Pescantina, “Palaferroli” di San Bonifacio, “Palalupatotina” di San Giovanni Lupatoto, “Montidon” di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Valeggio, “Gavagnin” di Verona, “Le Grazie” di Verona”, Tensostruttura “CONI” di Verona, “AGSM Forum” di Verona, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio, “Pino Bassetto” di Zimella.

Qui il calendario del torneo

Comunicato Ufficiale N. 1 – TDR C5