Il LR Vicenza vola in finale di Coppa Italia con un poker alla Virtus Entella

LR Vicenza – Iacobucci; Corradi (dal 46′ Ierardi), Pasini, Bellich; Oviszach, Ronaldo, Zonta (dal 46′ Greco (dal 71′ Jimenez)), Begic; Della Morte (dal 83′ Giacomelli), Stoppa; Rolfini (dal 59′ Ferrari). A disposizione: Confente, Brzan, Cappelletti, Mion, Mores. Allenatore: Francesco Modesto

Virtus Entella – De Lucia; Favale, Pellizzer, Chiosa (dal 106′ Tomaselli); Zappella, Tascone, Paolucci (dal 80′ Rada), Manzi (dal 80′ Parodi); Meazzi (dal 70′ Gaston Ramirez), Morosini (dal 91′ Zamparo); Faggioli (dal 70′ Merkaj). A disposizione: Borra, Paroni, Giammaresi, Sadiki, Barlocco, Corbari, Reali, Banfi, Siatounis. Allenatore: Gennaro Volpe

Marcatori: 79′ Della Morte (LRV), 103′ e 116′ Ferrari (LRV), 113′ Stoppa (LRV), 118′ Zamparo (VE)

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano, assistenti Luca Feraboli di Brescia e Federico Pragliola di Terni, quarto uomo Andrea Zanotti di Rimini

Ammoniti: Bellich (LRV), Meazzi (VE), Corradi (LRV), Paolucci (VE), Ronaldo (LRV), Ferrari (LRV), Tascone (VE), Pasini (LRV), Iacobucci (LRV), Pellizzer (VE)

Spettatori: 1.757, di cui 12 ospiti, per un incasso pari a 10.349 euro

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni

CALCIO COPPA ITALIA – Mercoledì dì Coppa (Italia) al Menti per il LR Vicenza che ospita la Virtus Entella nella semifinale di ritorno.

Si parte dall1-0 a favore dei liguri di quindici giorni fa, ma i biancorossi sono fermamente intenzionato a strappare il pass per giocarsi il trofeo.

Modesto effettua un turn-over parziale schierando in porta Iacobucci: difesa con baby Corradi (2005), Pasini e Bellich; centrocampo con Zonta e Ronaldo al centro e e Oviszach e Begic esterni; in avanti il tridente formato da Stoppa, Della Morte e Rolfini.

L’inizio di gara é tutto per gli ospiti, che in più di un’occasione mettono apprensione alla retroguardia di casa, penetrando abbastanza facilmente in area.

La prima occasione locale al 20’ grazie ad una punizione di Della Morte: controlla in due tempi De Lucia.

Alla mezz’ora palla-gol per la testa di Bellich, che colpisce forte, ma manda a lato. Passano tre minuti ed un’altra bella combinazione Della Morte, Stoppa, Oviszach, con quest’ultimo che perde il tempo di battere a rete permettendo al portiere di recuperare.

Sul fronte opposto ci prova Chiosa, ma la mira non é precisa.

La replica al 41’ é di Della Morte il cui rasoterra é deviato in calcio d’angolo. Finale di tempo in attacco per il Vicenza ancora con Bellich che di testa manda di poco alto sopra la traversa.

Due i minuti di recupero e poi squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa e subito due cambi per Modesto: dentro Ierardi e Greco per Corradi e Zonta.

Immediata la palla-gol con una girata da centro area di Stoppa, servito da Della Morte, che il portiere devia in angolo.

Al quarto d’ora altro cambio dalla panchina biancorossa con Ferrari che prende il posto di un evanescente Rolfini.

Dura poco la partita di Greco, costretto ad uscire dopo un contrasto di gioco: entra Jimenez.

Ci prova l’Entella con un colpo di testa del neo-entrato Merkaj: para senza problemi Iacobucci.

Alla mezz’ora replica di Jimenez: troppo debole e centrale la conclusione per sorprendere De Lucia, bravissimo poi a deviare in corner sul tiro-cross di Stoppa, fino a questo momento tra i migliori in campo. E’ poi ancor Bellich a provarci di testa, ma non é la serata fortunata per il difensore.

Il gol però é nell’aria e arriva grazie ad un bellissimo tiro al volo di Della Morte: punizione di Ronaldo, sponda perfetta di Bellich e conclusione vincente del n. 99, che poco dopo lascia il campo sostituito da Giacomelli.

Non cambia più il risultato neppure nei sei minuti di recupero e si va così ai tempi supplementari.

Ci prova subito Bellich, sempre di testa, ma De Lucia é attento. E’ quindi Ferrari a calciare alto appena entrato in area sull’ottimo assist di Jimenez.

Al 13’ del primo tempo arriva il raddoppio grazie ad un perfetto stacco di testa di Ferrari.

Inizia il secondo “overtime” ed al 4′ miracoloso Iacobucci a salvare su Tascone.

Al 7’ ecco il 3-0 firmato da Stoppa su rigore concesso per un fallo su Giacomelli. Subito dopo il 4-0 di Ferrari con un gol da applausi sul perfetto cross di Begic, tra i migliori in campo.

Accorcia le distanze Zamparo in un’azione che sembrava partita in fuorigioco. Poi é il palo a negare la gioia della rete personale a Jack e la tripletta personale a Ferrari.

Finisce 4-1 e il Vicenza vola in finale dove affronterà la Juventus Next Gen che nell’altra semifinale!