San Valentino di… fuoco per la Migross Asiago contro la capolista Red Bull Salisburgo

ICE Hockey League 2022/23. Il programma dell’Asiago prevede 6 partite in 12 giorni, tutte sul ghiaccio dell’Odegar. Si comincia nella serata di San Valentino: alle 19.45 i giallorossi se la vedranno con l’attuale capolista, i Red Bull Salisburgo. Nei precedenti stagionali gli austriaci hanno sempre avuto la meglio, forti di un roster esperto e ricco di qualità hanno fatto bottino pieno sia nelle due occasioni fra le mura amiche che nel match disputato sull’Altopiano nel settembre scorso.

In occasione della festa degli innamorati sarà attiva la promozione 2X1 (un biglietto intero ed uno gratuito) che potrà essere richiesta da tutte le coppie. Per maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/SanValentinoAllOdegar

Da Asiago: i leoni stanno lottando per accedere ai pre-playoff: ad oggi sarebbero qualificati in virtù della nona posizione in classifica, seguiti a 3 lunghezza dal Graz e a 6 dal Brunico, ma entrambe le inseguitrici hanno giocato un match in più. La pausa per la nazionale ha interrotto il buon momento degli stellati, capaci di vincere 6 delle ultime 8 partite e di tenere viva una striscia di 5 vittorie casalinghe consecutive. C’è molta attesa per il quasi certo esordio del neoacquisto Samson Mahbod, attaccante, con doppio passaporto canadese e statunitense, di grande esperienza, chiamato a sostituire l’infortunato Saracino. Non sono previsti recuperi tra gli infortunati del roster a disposizione di coach Barrasso.