Finale di Coppa amara per i Diavoli Vicenza: all’overtime vince Milano in rimonta

HOCKEY IN LINE COPPA ITALIA FINALE – Dopo il successo del 2019 i Diavoli Vicenza non riescono ad alzare nuovamente la Coppa Italia davanti al pubblico di casa.

E’ stata una finale davvero amara per Sigmund e compagni opposti ancora una volta al Milano House@Quanta in quello che è diventato ormai il “classico” dell’hockey in line italiano.

In vantaggio per 3-1 i locali subiscono la rimonta degli ospiti, che overtime segnano poi il gol-partita con Emanuele Banchero sfruttando la superiorità numerica dopo che l’arbitro Slaviero aveva fischiato una penalità molto discutibile al termine della sirena finale.

E dire che l’incontro era iniziato bene per i Diavoli. Sblocca il risultato in avvio di gara Nicola Frigo, ma risponde Jacub Cik. A riportare avanti i Diavoli ci pensa l’ex di turno, Tobia Vendrame, per il 2-1 su cui si chiude il primo tempo. Nel secondo arrotonda il punteggio Andrea Delfino, ma la partita non è finita, anzi. Milano prima accorcia le distanze con Emanuele Ferrari e poi pareggia i conti con Andrea Bellini.

L’epilogo é quello già descritto con tanti rimpianti ed amarezza per aver visto sfuggire all’ultimo un trofeo che sembrava già in bacheca.

Nella finale per il terzo posto successo degli Asiago Vipers che battono il Cittadella per 5-2. Passano in vantaggio i padovani con Matteo Francon, la squadra dell’Altopiano capovolge il risultato grazie alle reti di Matteo ed Alessandro Rossetto, Davide Rodeghiero. Accorcia le distanze Edoardo Lievore per il Cittadella, poi chiude i conti Simone Pertile.

La fotogallery di Vito de Romeo