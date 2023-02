La Civitus Allianz Vicenza fa scuola con l’Associazione Morosini e Rigoldi

BASKET – Nella mattinata di mercoledì 8 febbraio tre cestisti della Civitus Allianz Vicenza, Andrea Ambrosetti, Nicolò Ianuale e Marco Massignan, assieme al tecnico Manuel Cilio e al team manager Andrea Tona sono stati invitati dall’Associazione Morosini ad un incontro con gli studenti della scuola media Mainardi nel quartiere dell’Anconetta per parlare di sport e salute. Con i biancorossi era presente anche il pugile vicentino campione europeo in carica dei pesi Supergallo, Luca Rigoldi.

Un momento formativo e di crescita per tutti i partecipanti, confrontandosi su sport, salute e vita da atleta. L’associazione è nata per ricordare Piermario Morosini, deceduto sul campo di calcio per una crisi cardiaca a soli venticinque anni, ed è da sempre impegnata a finanziare e supportare la ricerca medica e la prevenzione contro i rischi generati da problemi cardiaci.

“Sono belle iniziative per far conoscere ai più giovani la nostra realtà sportiva – dichiara il team manager della Pallacanestro Vicenza 2012 Tona – Dopo una presentazione iniziale generale e sull’utilizzo del defibrillatore, siamo andati in palestra e abbiamo fatto giocare a pallacanestro tanti ragazzi e ragazze”.