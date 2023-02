I Diavoli Vicenza chiudono la regular season con una cinquina all’Edera Trieste

HOCKEY IN LINE – Mc Control Diavoli Vicenza conquista tre punti contro Edera Trieste con il risultato di 5-1 e chiude la regular season con una sola sconfitta.

E’ stata una gara gestita dai padroni di casa che hanno avuto tante occasioni, ma hanno trovato di fronte una squadra per nulla intimorita o rinunciataria che ha cercato di approfittare degli spazi che ha trovato e ha giocato a viso aperto fino al termine.

Dal canto loro i vicentini hanno tirato molto, hanno colpito almeno tre volte il palo, hanno trovato sulla loro strada nel primo tempo Fink e nel secondo l’ex Biason che hanno limitato i danni, hanno anche cercato qualche soluzione più difficile e hanno sbagliato di misura in alcune occasioni, in ogni caso il risultato non è mai stato in dubbio.

Nel primo tempo i Diavoli partono in quarta e subito trovano il gol con un bel tiro di Vendrame che beffa Fink. I padroni di casa insistono, hanno tante occasioni con Delfino, Pace, Hodge e Vendrame che colpiscono il palo, ma il disco non entra, nemmeno in situazione di penalità quando Demartin viene mandato in panca. Bisogna aspettare quattro minuti dall’intervallo per vedere il secondo gol dei Diavoli, con Delfino che infila Fink in mezzo ai gambali. Passano due minuti e Vendrame scavalca il portiere avversario e fa doppietta. I Diavoli calano un po’, lasciano troppo spazio e Trieste ne approfitta andando a segno con Milanese e il primo tempo si chiude sul 3-1.

Nella seconda frazione di gioco gli ospiti fanno entrare Biason al posto di Fink per difendere la porta, ma dopo un manciata di secondi vanno in gol i biancorossi con Dal Sasso per il 4-1. Passa appena un minuto e allungo nuovamente con bomber Delfino, doppietta anche per lui. Vicenza continua a gestire il gioco, ha altre occasioni, però sbaglia qualche passaggio e lascia qualche spazio di troppo ai triestini che provano ad approfittarne, ma trovano sulla loro strada un attento Michele Frigo. Dall’altro lato Biason non è da meno e salva in più di un’occasione. Una penalità anche per i biancorossi che tengono bene ed hanno in parità altre due belle occasioni, in particolare con Pace che scheggia la traversa. Nessun’altra emozione e la gara si chiude con un’altra vittoria per i Diavoli che chiudono la regular season saldamente in testa alla classifica.

“Secondo me abbiamo fatto i primi 15 minuti veramente bene – dichiara a fine gara Davide Dal Sasso, attaccante biancorosso – Abbiamo creato tanto, forse ci è mancata un po’ la finalizzazione. Poi siamo calati un po’, anche di testa, ed abbiamo regalato troppe occasioni, a volte facili, ed è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. Alla fine però il risultato l’abbiamo portato a casa, i tre punti pure, il primo posto in regular season l’abbiamo ottenuto, ma ora dobbiamo dimenticare tutto e da mercoledì dobbiamo concentrarci in vista delle fasi finali”.

– Pensavate già alla Coppa Italia?

“Forse no, forse abbiamo solo smesso dopo 15 minuti di giocare con la stessa intensità e convinzione con cui siamo partiti fin dall’inizio. Spero che per la settimana prossima ci liberiamo un po’ la mente e da venerdì iniziamo a giocare il nostro hockey”.

– Ha segnato anche un gol, cosa sempre importante per un attaccante.

“Alla fine segnare è sempre bello anche se la cosa principale è portare a casa le partite. Se segno io o un mio compagno va bene ugualmente, poi se arriva la rete ovviamente fa piacere”.

– La prossima settimana al via le fasi finali d Coppa Italia…

“Giocando in casa sarà più entusiasmante. Ovviamente noi, fin dall’inizio della stagione, abbiamo un unico obiettivo, cioè vincere più titoli possibili quest’anno. La prima coppa è andata male, lasciamo stare quella partita, adesso la prossima settimana arriva la Coppa Italia che è un altro obiettivo sicuramente. La squadra è attrezzata per cercare di conquistarla, dobbiamo fare il nostro percorso e giocare dando il massimo”.



Mc Control Diavoli Vicenza – Edera Trieste 5-1 (3-1)

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Laner, Cantele, Campulla, L., Delfino, Hodge, Sigmund, Dell’Uomo, Trevisan, Campulla F., Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Dal Sasso, Chiamenti. All. Sommadossi D.

Edera Trieste: Fink, Biason, Barattini, Vigini, Demartin, Milanese, Zozzoli, Delpiano, Sindici, Leben, Sodrznik, Cioccolanti, Cocozza. All. Florean R.

Arbitri: Slaviero e Colcuc

RETI. PT: 0.42 Vendrame (V), 15.42 Delfino (V), 17.09 Vendrame (V), 17.24 Milanese (T); ST: 20.42 Dal Sasso (V), 21.36 Delfino (V).

La fotogallery di Vito de Romeo