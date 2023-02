Dopo la cinquina al Graz la Migross Asiago ci riprova all’Odegar contro il Linz

HOCKEY SU GHIACCIO – Ancora un impegno casalingo per la Migross Asiago che, dopo aver vinto un match fondamentale contro il Graz per 5-2 (a segno Finoro, Michele Marchetti, Rutkowski, Simpson e McShane) si troverà di fronte una delle big dell’ICEHL: i Black Wings Linz. Il match avrà inizio alle 19.45 di venerdì 3 febbraio. Nei tre precedenti stagionali gli austriaci hanno sempre avuto la meglio, facendo valere il tasso tecnico e l’esperienza di un roster costruito con l’ambizione di essere una delle protagoniste di questa stagione. Nell’ultimo match, disputato in gennaio a Linz, i giallorossi sono rimasti in partita fino a 6 minuti dalla fine, dimostrando di avere le carte in regola per mettere il bastone fra le ruote ai quotati avversari.

Da Asiago: il morale della truppa di Barrasso è alto, la vittoria contro il Graz, diretta concorrente per le posizioni che qualificano ai pre-playoff, permette a capitan Magnabosco e compagni di guardare con fiducia al proseguimento della regular season. Gli Stellati hanno riagguantato la 9° posizione, distanziando di 2 punti proprio la formazione della Stiria e rimettendo a -4 il Val Pusteria, l’altro team coinvolto nella corsa alla seconda fase della stagione. I Giallorossi stanno dimostrando di avere consapevolezza dei propri mezzi, giocando un hockey divertente e concreto. Lo special team difensivo continua a lavorare molto bene, tanto da essere il 2° più efficace di tutta la Lega. Per il prossimo impegno non dovrebbero esserci variazioni nel roster a disposizione del coach, recuperati Casetti e S. Marchetti rimangono indisponibili: Saracino, Porco e Rigoni #19.

Da Linz: gli Austriaci stanno non stanno attraversando un grande momento di forma, sono reduci da una netta vittoria a Lubiana, ma hanno subito due sconfitte nelle partite precedenti, una del tutto inaspettata in casa con il Val Pusteria e l’altra sul ghiaccio di Innsbruck. In classifica occupano la 5° posizione ma si devono guardare le spalle dal Vienna, che li segue a 4 lunghezze. Il Linz non ha evidenti punti deboli, mette sul ghiaccio una difesa molto solida che subisce poche reti e ha un attacco che trova la via del gol con regolarità. Il canadese Graham Knott e l’austriaco Brian Lebler, entrambi a segno 15 volte, sono gli attaccanti più concreti dei Black Wings, mentre il miglior uomo assist è il norvegese Michael Haga, che ne ha serviti 26 in 36 partite giocate.

Quella di domani sera sarà una partita importante per entrambe le squadre, i Leoni andranno in cerca dell’ennesima impresa per fare un altro piccolo passo verso i pre-playoff mentre gli ospiti cercheranno di fare propria l’intera posta per difendere la loro posizione nella Top 5. L’unica cosa certa è che ci sarà un grande spettacolo sul ghiaccio, come è sempre stato in questa bellissima stagione di ICE Hockey League.

La serata inizierà alle 18.30 con il DJ Set di DJ Kappa e proseguirà poi nel post partita.

La fotogallery di Serena Fantini