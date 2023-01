La Civitus Allianz Vicenza chiude il girone di andata a Bernareggio

BASKET SERIE B MASCHILE – Domenica 15 gennaio alle ore 18 (tutte le partite in contemporanea) sul parquet del PalReds di Bernareggio la Civitus Allianz Vicenza tornerà in campo per l’ultima gara del girone d’andata, la 15^ giornata del campionato di Serie B. Avversaria sarà la Brianza Casa Basket, nuovo progetto nato dalla retrocessione della scorsa annata, una squadra giovane che gioca una pallacanestro molto simile a Vicenza guidata in campo da Bugatti e dall’esperto coach Lombardi in panchina. Nell’ultima gara sono stati sconfitti in casa del Petrarca Padova (91-79) dopo una partita però punto a punto fino agli ultimi cinque minuti e ora occupano la nona posizione in graduatoria.

La Civitus Allianz proverà a portare a casa i due punti per chiudere la prima metà di stagione al quinto posto in classifica. In panchina a referto ci sarà ancora una volta capitan Cernivani che poi il 18 gennaio andrà a Reggio Emilia per l’operazione chirurgica al ginocchio mentre in campo anche contro Mestre ha trovato spazio per dare un po’ di respiro a Cucchiaro il classe 2003 Francesco Giaquinto.

“È un’opportunità che non capita a molti – esordisce il play veronese – Cucchiaro sta giocando veramente bene, ad altissimi ritmi sia in attacco che in difesa: mi auguro di poter continuare a dare buoni minuti alla squadra. Contro Brianza sarà una partita molto diversa da quella scorsa con Mestre. Come ci siamo detti più volte in settimana loro saranno super agguerriti e, a differenza di Mestre, sono una squadra alla nostra portata. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta leggerezza, ma allo stesso tempo mettere in campo la stessa solidità”.

Arbitri dell’incontro saranno Sironi di Milano e Colombo di Cantù.