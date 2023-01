CALCIO SERIE C – La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al Sangiuliano City, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Grandi.

Grandi, portiere classe 1992 in biancorosso dal 2018, ha disputato 119 partite tra campionato e coppa.

Il club desidera ringraziare Matteo per l’impegno profuso in questi anni e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera.