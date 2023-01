I Diavoli Vicenza aprono il 2023 a suon di gol contro i Tigers Trieste

HOCKEY IN LINE – I Diavoli riprendono il campionato nel migliore dei modi: con una vittoria netta e un bottino di gol, 27-0 il risultato finale, che aumenta i punti per gli attaccanti di casa e vede a segno anche i giovani Centofante, Dell’Uomo, Trevisan e Chiamenti, gli ultimi due al primo gol stagionale con la serie A.

Biancorossi al completo e Tigers Trieste a ranghi ridotti, oltre alla qualità dei padroni di casa, che ormai giocano a memoria e sfruttano al massimo la pista amica, hanno portato ad una gara a senso unico, in cui già nel primo tempo si è superato il risultato dell’andata, chiuso sull’11-0.

Fra le fila dei biancorossi assente Armando Traversa, nuovo tesserato, che si unirà al gruppo in settimana.

Sulla gara nulla da dire: gioco gestito dei Diavoli, un paio di pali, tante occasioni, oltre a quelle che hanno portato ai gol, solo un paio di pericoli creati dagli ospiti, ma chiuse bene da Michele Frigo mentre in casa Trieste a nulla è valso il cambio di portiere a 15 minuti dalla fine, la musica non è cambiata e i berici hanno concluso la partita in discesa imponendo il proprio gioco.

La prossima settimana la musica sarà ben diversa: i Diavoli, infatti, saranno impegnati a Milano, contro i rivali di sempre che hanno rinforzato il roster con l’arrivo di un altro nazionale della Repubblica Ceca, Jakub Cik.

“La partita è andata benissimo – ha dichiarato al termine Fabrizio Pace, l’attaccante autore di sei reti – Dovevamo vincere, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto gol. Adesso pensiamo alla prossima partita che sarà una delle più importanti, anche se non è fondamentale per il risultato, ma per aiutarci a capire il proseguimento della stagione. Il nostro obiettivo è comunque portarla a casa. Loro hanno preso un bravissimo giocatore della nazionale ceca, forte, quindi saranno messi ancora meglio di come sono sempre stati, ma noi cercheremo di fare di tutto per dimostrare che vogliamo vincere tutto quello che rimane”.

– Tanti gol stasera, a segno anche i più giovani.

“Son0 contento perché hanno dimostrato che, pur giocando meno degli altri, quando vengono chiamati si fanno trovare pronti e danno una mano alla squadra”.

Uno dei giovani al primo gol in serie A è Filippo Chiamenti, da quest’anno stabilmente nel gruppo della massima serie: “Segnare è un emozione, anche perché fra poco compirò i 18 anni, quindi fare gol così giovane è una doppia soddisfazione – ha spiegato – Sono felice di aver giocato in questa gara, di aver avuto un po’ di spazio. Sapevamo che non sarebbe stata dura come in altre gare. Abbiamo avuto tante occasioni perché siamo una squadra forte e compatta, in ogni allenamento giochiamo e lavoriamo per conoscerci meglio e capirci, riuscendo a fare il nostro gioco in ogni situazione. Stiamo provando anche vari cambi, soprattutto in settimana assieme ai tecnici Sigmund e Corso, e la squadra gira, sono prove che facciamo proprio per arrivare pronti alle gare”.

– Cosa vedi nel futuro tuo e della squadra?

“Io sto crescendo molto e la squadrapure. Spero quindi di ci saranno delle grandi gioie per tutti e spero nel bene di tutti quanti”.

Mc Control Diavoli Vicenza – CoralImpianti Tigers (14-0) 27-0

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo, Olando, Cantele, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Dell’Uomo, Sigmund, Cenofante, Trevisan, Campulla F., Vendrame, Pace, Frigo N., Dal Sasso. All. Corso A.

CoralImpianti Tigers: D’Ambrosi, Gallessi, Mariotto, Fabietti A., Angeli N., Angeli N., Ovsec, Grusovin, De Vonderweid. All. Ferjanic F.

Arbitri: Slaviero e Gallo

RETI. PT: 3.03 Pace, 4.13 Sigmund, 4.36 Dal Sasso, 6.18 Delfino, 9.14 Sigmund, 9.42 Frigo N., 10.32 Hodge, 11.19 Frigo N. pp, 11.36 Frigo N., 13.14 Trevisan, 16.33 Frigo N., 17.36 Delfino, 19.06 Chiamenti, 19.45 Sigmund; ST: 20.34 Pace, 20.47 Pace, 23.12 Campulla L., 24.23 Pace, 26.16 Campulla L., 28.31 Pace, 28.41 Frigo N., 28.52 Delfino, 30.19 Centofante, 32.01 Pace, 32.26 Hodge, 35.20 Dell’Uomo, 37.34 Delfino.

La fotogallery di Vito de Romeo