Per la Civitus Allianz Vicenza é subito sfida al Mestre capolista dei tanti ex

BASKET SERIE B MASCHILE – Domenica 8 gennaio alle ore 18 arriva al palazzetto dello sport dia via Goldoni la Gemini Mestre, capolista in coabitazione con Orzinuovi e San Vendemiano (sole due le sconfitte subite!). La squadra dei tanti ex Civitus Allianz, dal tecnico Ciocca e il vice Statuta a Mazzucchelli, Sebastianelli e Sequani, con nel roster anche il 2005 vicentino Tibaldo, è reduce dalla inattesa sconfitta casalinga prima della sosta natalizia contro il Guerriero Petrarca Padova (56-58) che gli ha fatto perdere il primato solitario, subendo anche l’infortunio alla caviglia di uno dei suoi top player, Caversazio, uscito nel secondo quarto della gara ma che ha già recuperato per domenica.

La formazione a disposizione del tecnico per due stagioni sulla panchina berica rimane però una delle principali del girone: al confermato totem Bortolin, sono arrivati in estate il cannoniere Conti, la guarda Rossi, il giovane prospetto Pellicano e un altro lungo come il già citato Caversazio. A contrastarlo sotto i tabelloni Cilio potrà contare sul neo arrivato Tomcic e la fisicità dell’ex Mestre Ianuale, ma alla giovane Vicenza servirà un’impresa per battere l’ambiziosa Mestre. Arbitri dell’incontro saranno Castellano di Milano e Purrone di Mantova.

Come detto, in casa vicentina c’è un nuovo acquisto: l’ala-centro classe 2001 di nazionalità serba, ma con formazione cestistica italiana, aveva iniziato la stagione nei Tigers Romagna e ora vestirà la casacca biancorossa sino al termine della stagione. Tomcic, 205 cm di altezza per 90 kg, è già alla sua terza annata in serie B, dopo tre anni di giovanili, sempre sopra i 10 minuti di utilizzo: con i Tigers in stagione è stato impiegato per oltre 20 minuti con 6 punti segnati a partita (50% da due) e quasi 4 rimbalzi presi ad incontro.

Queste le sue prime parole: “Siamo un gruppo giovane, con voglia di lavorare e tanta energia, qui c’è un ottimo ambiente che ci permetterà di fare cose positive, sia a livello personale che di squadra. Cercherò di dare una mano per vincere più partite possibili, conosco bene l’allenatore Cilio e tre giocatori della squadra, con i quali siamo stati insieme lo scorso anno a Olginate”.

Così invece coach Cilio sulla partita di domenica: “Affronteremo la gara consapevoli delle nostre forze, ma soprattutto dei nostri limiti: proviamo sempre a nasconderli con l’intelligenza, il cuore e la grinta che stanno mettendo questi ragazzi. Cercheremo di giocare a viso aperto, in casa sarebbe bellissimo fare uno sgambetto all’amico Ciocca, ma sarà una partita difficilissima”.

“Non so quanti avrebbero detto a inizio stagione che saremmo stati primi in classifica – è il pensiero invece di Cesare Ciocca – Vicenza sta facendo un campionato incredibile e sono felice di tornare in una città bellissima, non vedo l’ora di riabbracciare tante persone con le quali ho condiviso questi due anni ricchi di soddisfazioni. Sarà una partita emotivamente difficile, ma dovremo cercare di riprenderci dal ko contro il Petrarca”.