I Diavoli Vicenza al pattinodromo contro Tigers Trieste per la “prima” del 2023

HOCKEY IN LOINE – I Diavoli tornano sulla pista di casa sabato 7 gennaio, con inizio gara alle ore 18, contro Coralimpianti Tigers Trieste, dopo la sosta per le feste natalizie e la vittoria in trasferta a Ferrara mercoledì 21 dicembre scorso.

I biancorossi hanno chiuso l’anno con una nuova netta vittoria, 6-1, dimostrando ancora una volta di saper affrontare anche le difficoltà e di gestire le sfide a seconda dell’avversario e del momento, facendo il proprio gioco e puntando sulla qualità dei singoli, ma anche su una sintonia di gruppo che è andata via via aumentando di gara in gara.

La sosta, durante la quale i vicentini si sono regolarmente allenati, è servita per rifiatare e recuperare le forze, ma può aver spezzato il ritmo partita, quindi è importante verificare sabato, contro una squadra di carattere e mai doma, nonostante la posizione in classifica, lo stato di forma dei Diavoli.

Facciamo il punto sull’anno appena concluso e quello da poco iniziato con Michele Frigo, portiere dei vicentini: “Per quanto riguarda il bilancio finora devo dire che abbiamo fatto tutto molto bene, fatta eccezione per l’appuntamento più importante ovvero la Supercoppa, primo obiettivo stagionale – ha dichiarato il portierone biancorosso – Ma quel ko ci è servito da lezione e, infatti, da lì in avanti non abbiamo più commesso passi falsi, giocando un ottimo hockey e trovando la giusta armonia all’interno del gruppo. A livello personale, meglio dare giudizi a fine stagione….”.

– In generale bilancio quindi positivo?

“Ritengo che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Chiaramente è da adesso in poi che arriverà il “bello” e dovremo essere bravi a continuare con questo trend e rimanere concentrati per essere pronti per i prossimi appuntamenti, Coppa Italia e campionato. Vedo bene la squadra, ci stiamo allenando con intensità e agonismo, quindi sono fiducioso per il proseguo della stagione”.

L’appuntamento è al pattinodromo di Viale Ferrarin sabato alle 18 per ritornare a sostenere i colori biancorossi e per accompagnare i Diavoli in questo cammino di successi che ci auguriamo continui a lungo e sia sempre più positivo.