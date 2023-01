Bianchini carica l’Arzignano Valchiampo: “Domenica dobbiamo ripartire forte”

CALCIO SERIE C – Trasferta domenica a Trieste per l’Arzignano Valchiampo.

Così il tecnico Giuseppe Bianchini alla vigilia del primo match del 2023.

“Una gara complicata, andiamo ad affrontare una squadra forte che non è in una buona posizione di classifica però ultimamente ha dimostrato di stare bene facendo prestazioni importanti. Dobbiamo farci trovare pronti. Sicuramente loro vorranno ripartire forte con l’anno nuovo, ma lo vogliamo anche noi e siamo determinati. Ho trovato i ragazzi volenterosi, vogliosi e questo mi fa piacere. Non ci deve essere timore. Andare a giocare in uno stadio così bello e importante deve essere uno stimolo in più, consapevoli che si va ad affrontare una squadra forte con giocatori importanti. Dobbiamo disputare la nostra partita e riprendere a correre. Massima umiltà e massima determinazione, entusiasmo e personalità: c’è da fare una partita importante».

In casa arzignanese il volto nuovo é quello di Luca Belcastro: “Sono contentissimo di essere qui e di far parte di questa nuova famiglia. Ho trovato un ambiente molto unito che sa quello che vuole. Spero di essere una parte importante per raggiungere l’obiettivo finale. Domenica sarà una partita importantissima. Bisogna essere pronti e calarsi subito nella parte perché troveremo una squadra che vorrà risalire la classifica. Si deve andare al Rocco con il pensiero di disputare una grande gara con un atteggiamento importante che questa squadra ha nel Dna. Spero di essere della partita e di dare il contributo personale. Come ogni anno la seconda parte della stagione è la più complicata e la più diversa proprio per il peso delle sfide. Bisogna essere pronti alla parte finale ragionando gara dopo gara. Pensare nel lungo termine non porta benefici”.