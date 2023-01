Nell’hockey pista partono la serie A2 ed il femminile: Valdagno da… Champions

HOCKEY PISTA – Ai nastri di partenza il Campionato italiano di Serie A2 che presenta una delle più grandi novità dopo il ritorno alla formula a due gironi, cioè l’eliminazione dei playoff per la promozione.

Quindi chi avrà intenzione di salire in Serie A1, dovrà assolutamente entrare a pieni giri sin da subito, perchè sarà promosso chi avrà più punti dopo le 18 giornate in programma. Formula confermata invece per la Serie A Femminile, con una prima fase per le cinque iscritte e la final four tra le prime quattro classificate.

La “prima” si giocherà a Matera venerdì mattina, tra Decom Roller Matera e Symbol Amatori Modena 1945, il primo test per le favoritissime di mister Persia alla vittoria finale (ore 11). Sarà esordio europeo per il Valdagno femminile di coach Eddy Randon: le campionesse d’Italia saranno al via della nuova WSE Champions League. Primo incontro proibitivo per le biancoazzurre che saranno ospiti delle vicecampionesse d’Europa del Telecable Gijon (sabato ore 19.15 in diretta europe.worldskate.tv), in un girone in cui le prime due si qualificheranno per i quarti di finale.

Il Campionato di A2 sarà invece con tutte e 20 le formazioni in pista alla prima giornata, spalmate nei giorni di sabato (6 gare) e domenica (4 gare). Diverse le novità rispetto ai gironi di qualificazione, con un mercato invernale piuttosto vivace che ha portato ad alcuni rinforzi importanti, come l’argentino Piozzini alla Decom Roller Matera (ex Monza), Marco Tremolada al Seregno (ex Monza), Pierluigi Amendolagine (ex Montebello) e Luca Santeramo (ex HP Matera) al Giovinazzo con la partenza di Dagostino per HP Matera in B, Matteo Brusa all’Azzurra Novara (ex Vercelli), il nuovo straniero del Roller Salerno Juan Alfani, la partenza di Pedrocchi del Forte al Vercelli in A1, ed il Trissino perde Peripolli e Lorenzato (a Montebello) ma trova Zambon e Merlo.

Breganze e Rotellistica Camaiore partono con l’onore dei pronostici, vista la finale raggiunta in Coppa Italia, ma da tenere in degna considerazione tutte le squadre che hanno battagliato ai quarti ed alle semifinali, a partire dai nomi di Thiene e Giovinazzo, passando per Scandiano, Modena, Roller Matera e Castiglione. Tutte le giornate saranno fondamentali in questi tre mesi di fase unica, in un campionato, come quello della scorsa stagione, che ha regalato colpi di scena a raffica; ma la prima è anche la più importante, dopo una lunga fase senza giocare ma soprattutto con le feste natalizie di mezzo.

Il terzo derby dal grande significato è VenetaLab Breganze contro Thiene (domenica), l’equilibrata semifinale del girone A di Coppa Italia, una vittoria per ciascuno, che ha il sapore già dell’altissima classifica. Si conoscono ormai benissimo e la differenza la faranno sicuramente i due portieri, Zen contro Comin, due generazioni di nuovo a confronto.

Sfida particolarmente interessante tra Dyadema Roller Bassano e BDL Minimotor Correggio, entrambe incostanti durante la Coppa Italia e pronte a rimettersi in gioco per la promozione. I biancorossi ritrovano in panchina Luis Nunes per cercare equilibrio mentre Correggio punta sulla velocità in attacco dei suoi giovani (senza Biancucci, ritornato in Maremma).

Il rinforzato Azzurra Novara di Mario Aguero sfida il Trissino di Dario Rigo, che lascia il capitano Peripolli al Montebello di A1, e prova con i suoi tanti talenti, a rimanere sempre in alto in classifica, dopo la vittoria della stagione regolare la scorsa stagione ma effettivamente con una squadra completamente diversa.

Lo Scandiano è atteso da una trasferta complicata contro il Montecchio Precalcino, che fino ad ora ha collezionato un solo pareggio in Coppa Italia. Gli emiliani, invece, sono arrivati ai quarti con una rimonta finale e la vittoria del proprio girone, ma dovranno partire subito bene per non rimanere attardati rispetto alla feroce concorrenza

Tutte le gare del Campionato di Serie A2 e Serie A Femminile saranno in diretta sul canale youtube www.youtube.com/FISRHockeypista e sempre sullo stesso canale il giorno successivo alla partita saranno inseriti gli highlights dalle 11 piste e le interviste dei protagonisti.