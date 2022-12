Nuova erba sintetica per il campo da calcio di via Gagliardotti

CALCIO – Sopralluogo del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e allo sport Matteo Celebron e dell’assessore al bilancio Marco Zocca questa mattina al campo da calcio di via Gagliardotti dove è in fase di completamento la posa del nuovo manto in erba sintetica.

La riqualificazione dell’area sportiva, per la quale l’amministrazione ha stanziato 440 mila euro, è iniziata in ottobre ed è praticamente conclusa. Dopo la pausa natalizia, dunque, dopo un avvio di stagione disputato su altri campi cittadini, vi potranno tornare a giocare i 350 ragazzi della Gsd Telemar San Paolo Ariston che nel 2023 diventerà San Paolo Ariston Axera.

L’intervento ha previsto la rimozione e lo smaltimento di tutto il vecchio manto, il rifacimento delle pendenze della parte sottostante e la posa della nuova erba sintetica.