Venerdì 17 dicembre Babbo Natale tornerà a correre per i bambini

Babbo Natale torna a correre per i bambini. Dopo due anni di pausa venerdì 16 dicembre il centro storico si colorerà nuovamente di rosso con la 15^ edizione di Corri Babbo Natale Corri!, che torna nella sua collocazione storica, con ritrovo alle 10 a Campo Marzo, da dove il simpatico serpentone partirà alle 10.30 e ritornerà poi per un momento di festa insieme.

“Un’iniziativa importante per la città che dal 2007 si rinnova anno dopo anno, pandemia permettendo – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – con un doppio obiettivo: sostenere i Villaggi Sos e l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Un in bocca al lupo va agli organizzatori, che ringrazio, e agli oltre mille babbi natale che venerdì prossimo correranno per le strade del centro. Un plauso al mondo del volontariato vicentino che non manca di prodigarsi a sostegno di chi è meno fortunato”.

“Il nostro sostegno va a questa bellissima manifestazione che coinvolge tante associazioni cittadine e il mondo della scuola – ha spiegato l’assessore alla partecipazione Marco Zocca – sulla scia di una serie di iniziative a carattere benefico in programma in questo periodo. Come ha scritto Luca Bassanese in una sua canzone, “C’è un mondo che cambia se cambi anche tu”: quello che come amministrazione riusciamo a fare è un piccolo tassello che, unito a quelli di tante persone ed enti, permette di fare un passo avanti e andare ad aiutare chi, pur in difficoltà, non chiede mai nulla”.

“Siamo felici che questa iniziativa riparta – ha precisato il consigliere, nonché co-fondatore di Vicenza Press Mauro Della Valle – Abbiamo trovato da parte di tutti lo stesso entusiasmo della prima edizione, forse anche di più. Nell’anno del nostro ventennale vogliamo valorizzare il lavoro di squadra, perché sono tante le realtà che si mettono in gioco e regalano una mattinata di allegria alla città, facendo anche e soprattutto del bene. Per noi di Vicenza Press è un modo di ripartire con altre attività, nuove proposte e speriamo nuovo coinvolgimento dei colleghi del mondo della comunicazione e del giornalismo”.

Un’occasione per anticipare il Natale, con centinaia di Babbi Natale di tante età diverse, pronti a godersi il centro storico e a portare tanta allegria, aiutando tutti insieme la raccolta benefica per i Villaggi Sos e per l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata dal medico vicentino Alessandro Frigiola.

Tra gli iscritti, per i quali si punta a superare i 1000, gli studenti degli istituti Rossi, Piovene e Farina, ma la camminata è aperta a tutti: associazioni, gruppi, famiglie, singoli e chiunque voglia fare del bene in un clima di festa.

L’evento è organizzato, come sempre, grazie alla sinergia tra Vicenza Press e il Comune di Vicenza, affiancate da AV Atletica Vicentina Run, Aics Vicenza, Loison Pasticceria e gli Alpini di Monte Berico, attivissimi nel ristoro a panettone e cioccolata calda, grazie al latte della Centrale del Latte di Vicenza. In questa edizione un pensiero particolare andrà proprio a una penna nera, Alberto Pieropan, recentemente scomparso. La giornata sarà dedicata a lui e a tutti gli alpini che si sono sempre prodigati per l’iniziativa.

Quest’anno l’iniziativa avrà anche il patrocinio e la partecipazione del Csv di Vicenza, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, per l’Anno Europeo dei giovani 2022.

“Il CSV è sempre attento ai giovani, molte sono le attività dedicate a loro, dal servizio civile universale e regionale all’Eurodesk, fino agli incontri nelle scuole sui temi di attualità e al Villaggio del Natale del dono itinerante per il territorio – raccontano Mario Palano e Rita Dal Molin, rispettivamente presidente e direttore del Csv di Vicenza – Per l’Anno Europeo dei Giovani abbiamo scelto di partecipare a Corri Babbo Natale Corri per concludere in allegria, proprio tra i ragazzi, il 25° Anniversario del CSV. Per ogni iscritto daremo in omaggio uno scadacollo in ricordo di questa giornata”.

Un lavoro di squadra che negli anni ha permesso di raccogliere decine di migliaia di euro per aiutare i bambini in difficoltà, ospitati nei Villaggi Sos o bisognosi di un intervento cardiologico nei luoghi più poveri del mondo.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ambito territoriale VIII di Vicenza: la dirigente Nicoletta Morbioli ha raccolto con entusiasmo l’invito. La gara si svolgerà con la collaborazione della polizia locale, della protezione civile, degli Alpini di Vicenza e della Croce Verde Vicenza, della Circoscrizione 1 e di Svt Società Vicentina Trasporti, che nella mattinata di venerdì 16 dicembre farà viaggiare gratis da e verso il centro tutti gli studenti che indosseranno il cappellino da Babbo Natale.

Il nome dell’iniziativa non deve spaventare i meno propensi all’attività fisica. Corri Babbo Natale Corri! è soprattutto un momento di festa e aggregazione lungo tre chilometri e adatto agli appassionati runner come a famiglie e ragazzi che preferiscono una passeggiata per il centro a passo libero, con passeggini o cagnolini al guinzaglio. A presentare l’iniziativa Elisa Santucci di Vicenza Press con l’accompagnamento musicale, rigorosamente natalizio, preparato da Davide Massignan di Asi Vicenza e dall’associazione CreativeArt.

In tutti questi anni è rimasta assolutamente invariata la quota di partecipazione, che sarà interamente devoluta in beneficenza: 8 euro con abito da Babbo Natale o 3 euro con abito proprio o soltanto cappellino. Per tutti il ristoro a fine gara, panettone e cioccolata. È possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444.513585 o via mail a info@villaggiososvicenza.it .

Al traguardo premi e omaggi saranno destinati ai costumi più creativi e divertenti, non solo per i primi arrivati ma per il più giovane, il più anziano, le associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi, in un clima di amicizia e divertimento. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti da Aics Vicenza.

L’iniziativa è coordinata dall’Ufficio Sport del Comune di Vicenza e da Monya Meneghini, grafica RoundDesign.