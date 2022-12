Un “doppio” Scarsella fa volare il LR Vicenza in semifinale di Coppa Italia

Viterbese – LR Vicenza 0-2

Viterbese – Fumagalli; Monteagudo (dal 46′ Spolverini), Marenco, Riggio, Semenzato; Giglio (dal 70′ Rodio), Mbaye (dal 59′ Di Cairano), Simonelli; Volpicelli, Marotta, D’Uffizi (dal 46′ Mungo). A disposizione: Chicarella, Fracassini, Santoni, Vespa, Ricci, Pavlev, Polidori, Aromatario, Capparella, Cats. Allenatore: Emanuele Pesoli

LR Vicenza – Desplanches; Corradi, Cappelletti, Bellich; Begic (dal 71′ Parlato), Cataldi (dal 32′ Alessio), Scarsella, Lattanzio; Jimenez (dal 84′ Mion), Giacomelli (dal 71′ Stoppa); Rolfini (dal 84′ Pellizzari). A disposizione: Brzan, Grandi, Pasini, Pavan, Greco, Ierardi, Pettinà. All. Francesco Modesto

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, assistenti Marco Toce di Firenze e Davide Conti di Seregno, quarto uomo Simone Galipò di Firenze

Ammoniti: Jimenez (LRV), Marotta (V), Mbaye (V), Rolfini (LRV)

Marcatori: 45’+5′ e 48′ Scarsella (LRV)

Non si ferma (ma lo vorremmo dire sottovoce in chiave esclusivamente scaramantica!) il LR Vicenza di Francesco Modesto che vola alle semifinali di Coppa Italia andando a vincere per 2-0 in casa della Viterbese.

A trascinare i biancorossi é una doppietta di Scarsella, il centrocampista arrivato in estate che, finora, non aveva trovato molto spazio e, soprattutto, non aveva lasciato il segno.

Invece, con due gol, nel recupero del primo tempo ed all’inizio del secondo, dimostra quella vena realizzativa che aveva messo in luce nella passata stagione in una sfida in cui, insieme con capitan Giacomelli e a Cappelletti in difesa, era chiamato a far da guida al baldo gruppo di giovanotti schierato in campo.

Unica nota negativa l’infortunio di Cataldi, che si aggiunge ad un’infermeria che ultimamente si sta riempiendo.

Ora testa e gambe al big-match di domenica contro il Pordenone di Mimmo Di Carlo. Per continuare a sognare e a volare.