Modesto alla vigilia della Coppa Italia: “Sarà gara vera”

CALCIO SERIE C – Francesco Modesto alla vigilia della trasferta di Coppa Italia del LR Vicenza contro la Viterbese.

“L’unica ricetta che io conosco é il lavoro insieme con i miglioramenti.

Quella di mercoledì sarà partita vera, anche se sarà l’occasione per dare spazio ad alcuni giovani della Primavera.

Tra questi Corradi, classe 2005, che si allena con noi e va sempre a duemila!

Per i ragazzi sono partite importanti e prima inizi a giocarle meglio é per la crescita. Al Pordenone inizieremo a pensare da giovedì.

Ringrazio i tifosi per il coro che mi hanno dedicato anche se ero talmente preso dalla partita che non l’ho sentito. Me lo ha detto poi mio figlio e so cosa significa”.