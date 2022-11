La Rangers Rugby Vicenza “espugna” Paese e si gode in solitaria la pausa

RUGBY SERIE A – Settima vittoria stagionale per la Rangers Rugby Vicenza che supera il Rugby Paese in una gara per nulla scontata.

Successo meritato per i biancorossi che portano a casa una gara molto dura, con il pacchetto di mischia berico sugli scudi. Il pack biancorosso ha macinato possesso ed avanzamento concedendo pochissimo in difesa. Tre le mete Rangers: a segno, due volte, il tallonatore Gutierrez nominato poi “Man of the Match” ed il numero otto Gomez più i calci del solito cecchino Pedro Mercerat.

Pronti via e Vicenza apre subito le marcature con Gutierrez che sfrutta la potenza del drive avanzante della Rangers e marca la prima meta di giornata. Mercerat, non ancora al 100% dopo il colpo della gara di settimana scorsa, aggiunge la trasformazione per lo 0-7. Rangers che prova ancora a mettere pressione con la mischia ma non riesce a trovare il raddoppio. Paese dopo lo shock iniziale si ricompone e con un calcio di punizione accorcia le distanze 3-7. Al termine del primo quarto di gara la Rangers è costretta a sostituire per infortunio l’apertura Marin e la terza ala Tonello: entrano Scalco, con O’Leary-Blade spostato ad apertura e Peron. I vicentini faticano un po’ a l’equilibrio con il nuovo assetto ma di certo nella fase difensiva non concedono nulla e placcano con ordine ed efficacia. Purtroppo alcuni errori in touche dei biancorossi vanificano il lavoro di conquista e non consentono nuove marcature. Il primo tempo si chiude quindi sul 3-7.

La ripresa vede subito un botta e risposta al piede a seguito dei calci di punizione fischiati dal direttore di gara Pompa, con Sartori e Mercerat precisi che portano la gara sul 6-10. Attorno all’ora di gioco Paese trova ancora la via dei pali da penalty sempre con Sartori ed accorcia sul 9-10. È la fase più delicata della gara, i biancorossi si ancorano alla mischia che lavora bene il pallone e porta in meta il “Cobra” Gomez. Mercerat converte per il nuovo allungo vicentino 9-17. La Rangers prende il controllo della gara forte anche della brillante condizione atletica del XV in campo. Peron non riesce a schiacciare in meta un bellissimo contropiede che avrebbe chiuso la gara, poco male perché Mercerat trova i pali con il suo quarto centro di giornata per il 9-20. Si entra negli ultimi 10′ di gara, Rangers ancora sugli scudi con la mischia, Gutierrez completa la sua partita di alto livello trovando la seconda meta personale da drive avanzante. Mercerat dalla bandierina esce di un soffio e fissa lo score sul 9-25. Paese prova in tutti i modi a segnare, ma la difesa Rangers è impenetrabile e chiude tutte le porte fino al fischio finale.

Vittoria importante per la Rangers in un campo storicamente avaro di soddisfazioni per i biancorossi viste le caratteristiche di determinazione e spirito combattivo della formazione padrona di casa. Vicenza che conquista la settima vittoria consecutiva stagionale e si mantiene in vetta solitaria del girone 2.

Da segnalare il ritorno al successo del Valsugana che torna in seconda piazza, e la sconfitta del Verona per mano della Tarvisium che, unito al riposo del Petrarca, livella le forze in lotta per il gradino più basso del podio.

Ora una settimana di pausa per ricaricare le batterie in vista delle ultime due gare del 2022.

Prossimo impegno domenica 11 dicembre alla Rugby Arena con la Rangers che ospiterà il Romagna.

Rugby Paese vs Rangers Rugby Vicenza 9-25 (pt 3-7)

Marcatori: pt 2’ m Gutierrez tr Mercerat (0-7), 18’ cp Sartori (3-7); st 6’ cp Sartori (6-7), 8’ cp Mercerat (6-10), 19’ cp Sartori (9-10), 22’ m Gomez tr Mercerat (9-17), 26’ cp Mercerat (9-20), 34’ m Gutierrez (9-25).

Rugby Paese: Stella (30’ st A.Basso), Ceban, Sartori, Geromel (cap), Geronazzo, M. Zanatta (14’ st Pavin), De Rovere (14’ st Casilio), Serrotti, Pilotto, Rubinato (19’ st F. Cavallo), Vanin (30’ st Baldissera), Sottana, Resenterra (7’ st Lazzaron), De Rossi (26’ st F. Dissegna), L. Dissegna. A disposizione: P. Zanatta.

All. Menelle-Bosco-Gega

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat, Poletto, O’Leary-Blade, Lisciani, Foroncelli, Marin (20’ pt Scalco), Pozzobon, Gomez, Piantella (cap), Tonello (20’ pt Peron), Gallinaro, Nicoli (35’ st Pontanari), Franceschini (38’ st Messina), Gutierrez (35’ st Franchetti), Lazzarotto (30’ st Ceccato). A disposizione: Stanica, Meneguzzo. All. Cavinato, Minto

ARB: Daniele Pompa (CH). AA1: Vianello (TV) AA2: Garro (TV)

Calciatori: Sartori (Paese) 3/3; Mercerat (Vicenza) 4/5;

Note: terreno in ottime condizioni, giornata soleggiata, spettatori: 250 circa;

Punti conquistati in classifica: Paese 0, Vicenza 4.

Man of the Match: Gutierrez (Vicenza)

Risultati 8^ giornata

Rugby Paese – Rangers Rugby Vicenza 9-27 (0-4)

Romagna RFC – Rugby Casale 21-19 (4-1)

Ruggers Tarvisium – Verona Rugby 33-14 (4-0)

Valsugana Rugby Padova – Rugby Badia 39-14 (5-0)

Valpolicella Rugby – Patavium Rugby Union 11-14 (1-4)

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 32

Valsugana Rugby 27

Verona Rugby 24

Ruggers Tarvisium 23

Petrarca Padova 22

Patavium Rugby Union 19

Casale Rugby 15

Rugby Paese 12

Valpolicella Rugby 11

Romagna RFC 10

Rugby Badia 5

Prossimo turno – 9^ giornata 11/12/2022 ore 14.30

Rangers Rugby Vicenza – Romagna RFC

Petrarca Padova – Ruggers Tarvisium

Rugby Casale – Valpolicella Rugby

Rugby Badia – Rugby Paese

Patavium Rugby Union – Valsugana Rugby Padova