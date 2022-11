La Rangers Rugby Vicenza domenica a Paese per trovare il settebello

L’ottava giornata della Serie A vede in programma la sfida tra il Rugby Paese e la Rangers Rugby Vicenza presso lo Stadio “G. Visentin”, calcio d’inizio alle ore 14:30.

I biancorossi di Cavinato e Minto, forti delle sei vittorie consecutive e del primato a quota 28 punti, si presentano alla sfida consapevoli delle loro qualità, ma anche del valore di un club prestigioso qual’è il Rugby Paese. I vicentini infatti, dopo il rotondo successo mai in discussione con Valpolicella, non devono farsi impressionare dalla classifica che vede i trevigiani posizionati in ottava piazza a quota 12 punti, frutto di due vittorie con Valpolicella e Romagna e quattro sconfitte.

Paese, sul terreno di casa ma non solo, è storicamente un osso duro da affrontare per i biancorossi, soprattutto per la loro determinazione a non darsi mai per vinti. Proprio nell’ultimo turno esterno i rossoblù dei Coach Menelle, Bosco e Gega, seppur sconfitti dal Petrarca, sono riusciti nell’ultimo quarto di gara a conquistare due punti importantissimi (bonus mete e bonus difensivo) sia per muovere la classifica e rimanere così agganciati al treno delle formazioni di metà classifica, sia per dare entusiasmo al gruppo in vista della sfida ai primi della classe.

L’incontro sarà diretto dal Sig. Daniele Pompa di Chieti.

Alla Rangers dunque servirà l’attenzione e la concentrazione massima di tutta la rosa di giocatori disponibili per una sfida da non sottovalutare per nessun motivo.

Forza Rugby Vicenza

Programma 8° giornata

27/11/2022 ore 14:30

Rugby Paese v Rangers Rugby Vicenza

Romagna RFC v Rugby Casale

Ruggers Tarvisium v Verona Rugby

Valsugana Rugby Padova v Rugby Badia

Valpolicella Rugby v Patavium Rugby Union

riposa Petrarca Padova

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 28

Verona Rugby 24

Valsugana Rugby 22

Petrarca Padova 22

Ruggers Tarvisium 19

Patavium Rugby Union 15

Casale Rugby 14

Rugby Paese 12

Valpolicella Rugby 10

Romagna RFC 6

Rugby Badia 5