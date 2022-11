La Rangers Rugby Vicenza torna in campo alla Rugby Arena contro il Valpolicella

RUGBY SERIE A – Dopo oltre un mese di assenza la Rangers Rugby Vicenza torna alla Rugby Arena per la sfida al Valpolicella, valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

I ragazzi di Cavinato e Minto vogliono continuare il loro percorso di alta classifica, il morale è alto per il FirstXV biancorosso dopo l’importante successo esterno con Tarvisium e la contemporanea sconfitta del Valsugana che ha portato i vicentini al comando del girone 2. Sul terreno di casa arriva il Valpolicella e la sfida non sarà affatto semplice.

La squadra di San Pietro in Cariano è infatti tornata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive superando in casa i cadetti del Petrarca e vorrà provare ad impensierire anche la capolista in un confronto tra veronesi e vicentini che ha sempre regalato spettacolo al pubblico presente.

7^ giornata 20/11/22 ore 14.30

Rangers Rugby Vicenza – Valpolicella Rugby

Petrarca Padova – Rugby Paese

Rugby Casale – Valsugana Rugby Padova

Romagna RFC – Ruggers Tarvisium

Verona Rugby – Patavium Rugby Union

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 23

Valsugana Rugby 21

Verona Rugby 20

Petrarca Padova 17

Ruggers Tarvisium 14

Patavium Rugby Union 14

Rugby Paese 10

Valpolicella Rugby 10

Casale Rugby 10

Rugby Badia 5

Romagna RFC 4