Dopo l’argento azzurro i Diavoli Vicenza ripartono in campionato da Torre Pellice

HOCKEY IN LINE SERIE A – Terminata l’avventura mondiale con lo splendido argento conquistato dagli azzurri, riprende il campionato con i Diavoli impegnati a Torre Pellice.

In settimana Davide Dal Sasso, Fabrizio Pace, Tobia Vendrame, Francesco e Lorenzo Campulla sono tornati dall’Argentina e si sono riuniti con i compagni per riprendere gli allenamenti. Con loro è tornato anche Nathan Sigmund, guida tecnica dei biancorossi e uno dei maggiori protagonisti con la nazionale statunitense nella semifinale che ha visto uscire vincenti gli azzurri e i “suoi” ragazzi che, evidentemente, hanno fatto tesoro dei suoi insegnamenti.

“Penso sia stata una bella occasione di farsi vedere per tutti e un successo per entrambe le nazionali che hanno conquistato una medaglia – ha spiegato Nathan Sigmund – Abbiamo lavorato duro e ci siamo impegnati per far vedere un bello show in semifinale, una gara intensa, in cui ha vinto l’Italia e sono contento e orgoglioso che i ragazzi abbiano avuto l’opportunità di disputare la finale”.

– Un mese di sosta dal campionato come pensa possa incidere sulla squadra?

“Siamo arrivati in settimana dall’Argentina, ci siamo ritrovati un po’ alla volta e non so quale potrà essere lo stato della squadra una volta in pista. Sabato andiamo a Torre Pellice, sarà una trasferta lunga, ma può essere anche la gara adatta per riprendere”.

– Quali sono gli obiettivi ora dei Diavoli?

“L’obiettivo rimane sempre lo stesso di inizio stagione. Dobbiamo ogni giorno tutti quanti migliorarci, rendere più forti il legame e la sintonia del gruppo e della squadra e, infine, divertirci cercando di vincere”.

Ed ora quindi tutti concentrati sul campionato e sulla prossima gara con la neo promossa Old Style Torre Pellice, si inizia alle ore 20 in trasferta, sapendo che nessuna gara va sottovalutata e che gli avversari cercheranno di sfruttare il fattore campo e il supporto del pubblico.