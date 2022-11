Coraggio, equilibrio e… difesa per il LR Vicenza di Francesco Modesto

CALCIO SERIE C – Francesco Modesto alla vigilia della trasferta del L.R. Vicenza sul campo della Virtus Verona.

“La prima qualità della mia squadra deve essere il coraggio, non avere la paura di sbagliare per poi riprovarci. Ho trovato subito massima disponibilità da parte di tutti. Da parte mia dovrò cercare il modo di sfruttare al meglio le qualità di ogni singolo giocatore. I terzini? Per prima cosa devono saper marcare e, poi, a seconda delle circostanze provare a spingere. Perché ci vuole equilibrio e la difesa viene ancora prima del gol”.