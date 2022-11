L’Italia dell’hockey non “stecca” la prima contro il Cile: ko le ragazze con l’Argentina

HOCKEY PISTA MONDIALE – Parte molto bene la selezione italiana del ct Bertolucci piegando il Cile con un rotondo 8-3. Doppiette di Gavioli, Ambrosio e Verona e reti di Compagno e Malagoli per i primi tre punti in classifica nel girone A.

L’Italia femminile invece viene sconfitta per 2-1 dalla padroni di casa dell’Argentina grazie ad un assetto tattico che ha limitato le avversarie e ha permesso di realizzare il primo gol. Inevitabile il ritorno delle fantastiste sudamericane che vincono di misura, nonostante l’ottima prestazione di Caretta (tre rigori parati). Oggi di nuovo in pista: Italia-Colombia del Campionato Mondiale Femminile ed alle ore 23.45 l’attesissimo Italia-Portogallo per il maschile, due partite decisive per una buona posizione nei quarti di finale, tutto in diretta