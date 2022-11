L’Arzignano Valchiampo impone il pari al Padova

PADOVA CALCIO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-2

PADOVA: Donnarumma, Valentini, Belli, Ceravolo (11’ st De Marchi), Dezi, Vasic (1’ st Russini), Liguori (21’ st Cretella), Jelenic, Calabrese (30’ st Piovanello), Zanchi, Franchini. All. Caneo.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini, Molnar, Fyda, Cester (22’ st Tremolada 45’ st Lunghi), Cariolato, Barba (22’ st Nchama), Piana, Antoniazzi, Davi (22’ st Bonetto), Parigi. All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Panettella di Bari

RETI: 41’ pt Cester, 45’ pt Liguori; 18’ st Liguori (su rigore), 28’ st Fyda.

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

CALCIO SERIE C – Padova Calcio – Arzignano Valchiampo 2-2. Allo stadio Euganeo i Giallocelesti conquistano un importante pareggio siglando due reti. Nel primo tempo firma il vantaggio Stefano Cester, al suo primo gol tra i Professionisti; nella ripresa Szymon Fyda, ex del match, pareggia i conti superando Donnarumma con precisione. Un buon punto portato a casa da tutto il Gruppo che ha lottato per oltre 90 minuti e ha creato numerose occasioni anche nel finale. Per i biancoscudati entrambe le reti portano la firma di Liguori, la prima al 45’ del primo tempo e la seconda al 18’ del secondo su calcio di rigore.