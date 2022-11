La Migross Asiago domenica all’Odegar ritrova il Val Pusteria

HOCKEY GHIACCIO – All’Odegar, alle 17.30 di domenica 6 novembre, andrà in scena uno dei match più attesi della stagione: i giallorossi se la vedranno con il Val Pusteria, avversario di tante combattutissime partite che hanno contraddistinto la storia dell’hockey Italiano nell’ultimo decennio.

Da Asiago: nell’ultimo turno l’Asiago ha ceduto il passo al Bolzano, in una sfida che è rimasta viva fino al 46’, quando in poco più di 1 minuto i padroni di casa hanno messo a segno due reti, che hanno fissato il risultato sul 6-3 finale. La formazione di Barrasso ha sofferto la costante pressione dei Foxes, riuscendo però a rendersi pericolosa in contropiede. Come spesso capita gli special team sono stati decisivi, il powerplay del Bolzano ha avuto ben 5 occasioni di superiorità e ne ha concretizzate 2, mentre gli Stellati non sono riusciti a sfruttare le 2 occasioni con l’uomo in più. Mentre è certa l’assenza di Porco rimane in valutazione la situazione di Saracino, il cui impiego verrà deciso poco prima del match.

Da Brunico: gli altoatesini occupano la 10° posizione in classifica, dopo un inizio molto stentato, 7 sconfitte nelle prime 8 partite, sembrano aver trovato la quadratura del cerchio e stanno ottenendo dei buoni risultati. Il punto di svolta sembrerebbe essere stato l’allontanamento a metà ottobre di coach Mair e la promozione a primo allenatore del suo assistente Phil Horsky. Dopo aver raggiunto un sorprendente 5° posto nella scorsa stagione, la società durante l’estate ha lavorato per costruire un roster ambizioso. Gli innesti che più stanno rispondendo alle aspettative del gialloneri sono l’attaccante canadese Archambault, attuale top score con 19 punti in 16 partite, e lo svedese Filip Ahl, miglior realizzatore con 8 reti in 14 match.

Quello di domenica pomeriggio è un appuntamento imperdibile, la grande rivalità sportiva fra le società e la situazione di classifica fanno prevedere 60 minuti di grande intensità agonistica, lo spettacolo in campo e sugli spalti non mancherà sicuramente.