La Migross Asiago stasera a Bolzano per il “grande classico”

HOCKEY GHIACCIO – Per la Migross è già arrivato il momento di incrociare nuovamente i bastoni con il Bolzano, per quello che è ormai definito da tutti il Grande Classico dell’hockey italiano. I Giallorossi scenderanno sul ghiaccio della Sparkasse Arena alle 19:45 di venerdì 04 Novembre, con la voglia di giocare un grande match, dopo la clamorosa vittoria all’Odegar di 2 settimane fa.

Da Asiago: l’Asiago si presenta a questo appuntamento con il vento in poppa, le due vittorie consecutive hanno dato morale e consapevolezza ad un gruppo che ha sempre lavorato con grande intensità. La squadra non si è fatta prendere dalla foga di dover vincere a tutti i costi e ha affrontato le partite con grande lucidità, prova ne è che ha commesso una solo penalità in 120 minuti ed ha concretizzato puntualmente le situazioni di superiorità che si sono presentate. Barrasso ha dovuto mischiare le linee a causa di alcune defezioni, è confermata l’indisponibilità di Porco, mentre la situazione di Saracino verrà valutata nell’immediatezza del match, come l’eventuale utilizzo di Stefano Marchetti, che ricordiamo è ufficialmente integrato nel roster dell’Asiago.

Da Bolzano: i Biancorossi sono ancora i leader della classifica, nonostante abbiano lasciato i 3 punti nell’ultimo turno a Linz. Il Bolzano ha collezionato 11 vittorie e 4 sconfitte, ma è tutt’ora imbattuto fra le mura amiche. Lo Statunitense M. Hults, con 18 punti in 15 match, è il top scorer del miglior attacco delle Lega. La fase difensiva pur presentando statistiche di alto livello a volte concede qualcosa agli avversari, specie nella fase di Penalty Killing.

Il Bolzano rispetto all’ultimo match giocando contro l’Asiago all’Odegar potrà contare su un Matt Frattin in più: attaccante di grande esperienza che ha giocato 141 partite in NHL e 254 in KHL.

Gli Stellati affrontano una trasferta molto insidiosa con l’obiettivo di disputare la miglior partita possibile per cercare di mettere il bastone tra le ruote alla prima della classe.