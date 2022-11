Il ritorno di Rinaldo Sagramola al LR Vicenza: “Ho accettato con entusiasmo”

CALCIO SERIE C – A volte ritornano!

Rinaldo Sagramola é il nuovo amministratore delegato e direttore generale del LR Vicenza dove prende il posto di Paolo Bedin.

Nella settimana in cui é esplosa la contestazione nei confronti di Francesco Baldini e Federico Balzaretti, rei a detta della tifoseria dei risultati al di sotto delle aspettative della squadra, a saltare é un’altra figura che, in varie periodi, ha guidato la dirigenza biancorossa.

Si cambia probabilmente accelerando i tempi di quella che era stata una decisione già presa.

Ritorna con entusiasmo da parte sua Sagramola, che vuole in un certo senso riprendere un percorso interrotto nel 2004.

Conoscenza dell’ambiente e lavoro le sue parole d’ordine in un club che ritrova cresciuto a livello di organizzazione grazie alla proprietà targata Rosso.

Così il Presidente Stefano Rosso: “Abbiamo deciso di attuare un cambio al vertice della società, inserendo Rinaldo Sagramola, come nostro nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale. Ovviamente questo è un percorso che parte da lontano, non è una decisione presa in queste ultime ore. C’è stata la volontà da parte nostra di inserire una figura diversa, che potesse far parte anche del consiglio d’amministrazione e che avesse un’ampia esperienza nel ruolo.

Vogliamo ringraziare Paolo Bedin, per tutto l’impegno profuso, la professionalità, l’amore e la passione data alla società in questi anni”.

AD Rinaldo Sagramola: “Ho colto con grande entusiasmo la proposta della proprietà, convinto di aver lasciato il discorso un po’ in sospeso qualche anno fa, con la speranza, la forza e la determinazione di cercare di portarlo a compimento. La città lo merita per tradizione, i tifosi sono sempre molto vicini. D’altronde c’è tanta passione e c’è sempre stata. Non è facile riscontrarlo ovunque. Occorre lavorare e sudare la maglia.

Qui c’è una società importante e strutturata. A differenza di quello che si può pensare, il motore è la società e paradossalmente le ruote sono la squadra, e non viceversa. E qui c’è una società di livello, è stato costruito qualcosa di importante.

Tutti devono cercare di dare il meglio perché il gruppo è pieno di valori, ma devono diventare squadra, devono imparare a sacrificarsi l’uno per l’altro e superare il peso e la responsabilità di una maglia pesante come quella del Vicenza”.