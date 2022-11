La Migross Asiago riabbraccia in squadra Stefano Marchetti

HOCKEY GHIACCIO – La Migross Supermercati Asiago Hockey comunica che Stefano Marchetti da oggi può tornare a disposizione della squadra, essendo terminato il periodo di squalifica che gli era stato comminato.

Il giocatore 36enne può ora allenarsi di nuovo in gruppo e tornare a disposizione di coach Barrasso, che potrà nuovamente contare sull’esperienza del difensore trentino.

Marchetti, tornato ad Asiago nell’estate del 2020, aveva già giocato nella ICEHL (all’epoca denominata EBEL) per tre stagioni con il Bolzano, vincendo anche un titolo nella stagione 2017/2018. Può vantare ben 152 presenze nella ICEHL, in cui ha messo a segno un goal e servito un assist.