Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Pro Vercelli

LR Vicenza – Pro Vercelli 2-3

Marcatori: 25’ Vergara (PV), 29’ Calvano (PV), 45’ Ronaldo (LR), 46’ Della Morte (PV), 55’ Ferrari (LR)

CALCIO SERIE C – Al Menti contro la Pro Vercelli inizia un trittico di gare, nello spazio di sette giorni, che vedrà il LR Viceza affrontare Pro Vercelli, L’Arzignano Valchiampo nel derby di mercoledì sera in Coppa Italia e poi la Feralpisalò domenica prossima.

Tre partite in cui sfruttare il fattore campo per spingere sull’ acceleratore.

E turn-over per Baldini che cambia ancora l’undici iniziale, che in attacco ritrova bomber Frrrari dopo la giornata di squalifica.

Al quarto d’ora in area colpo di testa proprio di Ferrari con il pallone che arriva sui piedi di Valietti a cui non riesce la deviazione sotto porta.

Immediata la replica ospite, sempre di testa, con il capitano Cristiani e mira imprecisa non di molto.

Al 25’ arriva comunque il gol dei piemontesi: lancio lungo a superare la difesa di casa che pesca Arrighini il quale va via indisturbato e mette al centro un assist che Vergara deposita in rete. 0-1. Quasi immediato in raddoppio, con la retroguardia biancorossa ancora scoperta, e sul cross di Iezzi é Calvano questa volta a realizzare sotto porta.

Davanti a Confente sembra che si aprano delle autentiche praterie e così Baldini prova a cambiare qualcosa inserendo al 32’ Rolfini e Scarsella al posto di Freddi Greco e Cavion.

Non cambia però l’inerzia della partita con la squadra di Massimo Paci a tenere in mano il pallino del gioco non disdegnando le puntate offensive.

Due i minuti di recupero e proprio nell’extra-time arriva il gol che riaccende il Meti grazie ad una perfetta punizione di Ronaldo, che s’infila nel sette non lasciando scampo al portiere Rizzo.

1-2 e squadre negli spogliatoi.

Inizia la ripresa subito con un altro cambio, con Sandon che prende il posto di Bellich.

E’ però ancora la Pro Vercelli ad andare in gol, questa volta con Della Morte, che finalizza una ripartenza partita da un’azione di calcio d’angolo dei biancorossi in cui erano saliti praticamente tutti.

Prova a replicare il Vicenza con un uno-due Dalmonte-Ferrari e conclusione di quest’ultimo alta sopra la traversa.

Mira non precisa anche per Rolfini di testa sul cross di Valietti.

Non sbaglia, invece, al 55’ Ferrari che incorna imparabilmente la punizione calciata da Ronaldo. 2-3 e gara riaperta!

La spinta offensiva, però, non si concretizza in vere e proprie occasioni da gol.

Altra sostituzione con Oviszach per Valietti e, nel finale, Giacomelli per Ronaldo.

Cinque i minuti di recupero decretati dall’arbitro Di Marco della sezione di Ciampino.

Non succede più nulla e al triplice fischio esplode la festa della Pro Vercelli, con qualche esultanza di troppo sotto la curva sud.

”Meritiamo di più” intonano gli ultras a sottolineare con i fischi la prestazione deludente dei biancorossi. Troppo poco quello messo in mostra nell’arco dei 90 minuti, con i due gol frutto di individualità in una squadra cui, sinceramente, non c’è nessuno da salvare.

Un pomeriggio da… paura che anticipa la notte di Halloween anche se c’è poco da scherzare.

Lo scherzetto é riuscito solo alla Pro Vercelli.