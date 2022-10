La Civitus Allianz Vicenza anticipa con Monfalcone e apre il palasport ai giovani

BASKET SERIE B MASCHILE – Torna a giocare al palaGoldoni la Civitus Allianz Vicenza per l’anticipo della quinta giornata di serie B, in programma sabato 29 ottobre alle ore 18.30. Reduce dal convincente successo nell’ultima trasferta siciliana sul campo di Palermo, la truppa di Cilio proverà a mantenere l’imbattibilità casalinga contro la Pontoni Falconstar Monfalcone. I giuliani nell’ultimo turno sono stati sconfitti di misura in casa dalla Virtus Padova (78-80), al suo primo successo in campionato, e raggiunti in classifica dai neroverdi padovani a quota 2. L’unica vittoria per Monfalcone è arrivata proprio in trasferta, a Capo d’Orlando che in seguito a quella sconfitta ha cambiato allenatore, mentre la Falconstar ha confermato anche in questa stagione coach Praticò e l’ossatura della squadra che a sorpresa lo scorso anno ha raggiunto i playoff. Dai lunghi Rezzano e Medizza (miglior rimbalzista offensivo del girone finora), fino agli esterni con tanti punti nelle mani Prandin e Mazic. Nell’ultimo precedente dello scorso aprile, la Civitus venne battuta, in terra friulana, con un eloquente 82-69. Ma all’incontro di sabato i biancorossi giungono sulle ali dell’entusiasmo dei 6 punti raccolti nelle prime quattro giornate del torneo, delle quali ben tre disputate in trasferta, tutte in Sicilia. Con l’occasione la formazione vicentina esordirà con le nuove divise di gioco, sulle quali comparirà il marchio del nuovo partner “Gvm Care & Research” va ad affiancarsi a quelli di Civitus Allianz e Tramarossa.

Novità promozione ingressi – Per tutta la stagione sportiva 2022/2023 la Pallacanestro Vicenza manterrà permanente l’iniziativa promozionale lanciata per le partite casalinghe della serie B che consente l’accesso gratuito a tutti i giovani cestisti delle società, di città e provincia, che collaborano con il club biancorosso. Per i giovani giocatori sarà un motivo di forte attrazione per appassionarsi ulteriormente alla pratica sportiva ed agonistica nel nostro pianeta basket, magari con spirito emulativo verso gli odierni protagonisti del campionato cadetto. Ai referenti delle società coinvolte nel progetto promozionale verranno consegnate le tessere di ospitalità, da distribuire ai propri tesserati per l’accesso al Palazzetto. Per i genitori o l’accompagnatore il biglietto sarà ridotto a 7 euro. L’iniziativa ha anche lo scopo di consolidare uno stabile legame di riferimento del territorio tra la Pallacanestro Vicenza 2012, le società limitrofe e le famiglie, anche con minori non tesserati (tra gli 8 ed i 15 anni). In questo caso, infatti, l’ingresso sarà con biglietto ridotto per un minore e i genitori che lo accompagnano, mentre gli altri minori avranno accesso gratuito.

Abbonamenti – Continua nel frattempo la campagna abbonamenti, disponibili quotidianamente presso la Pasticceria Bolzani (Piazzale Giusti, 16 a Vicenza) e prima delle partite interne presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport in via Goldoni.